Blaise Metreweli, l'experte en technologies future espionne en chef du MI6 britannique

Blaise Metreweli, future patronne du MI6, sera la première femme à diriger le renseignement extérieur britannique, mais le choix de cette experte en technologies, "geek" auto-proclamée, illustre surtout les défis du monde du renseignement, sur fond de développement de l'IA et de menace cyber.Si aux yeux du grand public, l'actrice Judi Dench a incarné pendant dix-sept ans "M", l'espionne en chef de 007 dans la saga James Bond, dans la réalité aucune femme n'avait jamais atteint le sommet de la pyramide du renseignement extérieur britannique.Surnommé en fait "C", le chef du MI6 est le seul responsable du Secret Intelligence Service (SIS) dont l'identité est rendue publique. Une réalité à laquelle Blaise Metreweli va devoir s'habituer après plus de 25 ans de carrière dans l'anonymat.De celle qui est actuellement à 47 ans directrice générale de la division Innovation et Technologie, popularisée comme la section "Q" par l'auteur de James Bond, Ian Fleming, on sait encore peu de choses.Loin de l'excentrique personnage entouré de gadgets incarné un temps par John Gleese, ou du nerd à lunettes campé désormais par Ben Whishaw, le portrait diffusé d'elle par le gouvernement montre une femme blonde, aux yeux bleus et aux cheveux courts.Née dans une famille aux origines d'Europe de l'Est - Metreweli dérive du nom géorgien Metreveli - la future patronne du MI6 qui prendra ses fonctions à l'automne, est diplômée en anthropologie au Pembroke College à Cambridge, selon les éléments biographiques succincts dévoilés par le gouvernement.A Cambridge, elle a fait partie de l'équipe d'aviron, qui avait vaincu en 1997 l'université concurrente d'Oxford, selon le compte X officiel de cette course annuelle légendaire, The Boat Race.Blaise Metreweli rejoint le MI6 en 1999 comme officier de terrain et effectue l'essentiel de sa carrière à l'étranger, en Europe et au Moyen-Orient, certainement un atout à l'heure du conflit entre l'Iran et Israël. Elle parle aussi arabe selon les médias britanniques.Elle a fait un détour par le MI5, le renseignement intérieur, à un poste de directrice, a également indiqué le gouvernement, sans plus de détail.Selon le FT, elle a alors dirigé la branche chargée des menaces venant d'Etat hostiles, comme la Russie, la Chine ou l'Iran.Sa nomination intervient alors que le gouvernement travailliste doit présenter d'ici la fin de l'année une loi sur la cybersécurité."Dans un contexte d'instabilité mondiale et de menaces sécuritaires croissantes où la technologie confère un avantage stratégique (...) Blaise veillera à ce que le Royaume-Uni relève ces défis pour garantir la sécurité du pays", a fait valoir le ministre des Affaires étrangères David Lammy.Avec elle, "notre sécurité nationale est entre de bonnes mains", a-t-il encore salué.L'ancien patron du MI6, Alex Younger, a loué sur la BBC une femme "incroyablement expérimentée".Le FT l'avait rencontrée en 2022, dans le cadre d'un article sur les femmes espions, où elle témoignait sous pseudonyme afin d'encourager d'autres femmes à rejoindre le renseignement.Elle s'y décrivait comme une "geek" et racontait avoir toujours voulu devenir espionne.On apprenait qu'elle avait grandi à l'étranger, qu'elle s'amusait jeune à apprendre des techniques de cryptage et qu'elle a eu au moins un enfant en étant en poste hors du Royaume-Uni.Elle affirmait que dans le monde très masculin du renseignement, les femmes avaient certaines compétences utiles. Comme agent "vous devez effectuer des milliers de calculs basés sur le risque, mais vous ne savez pas vraiment comment réagir émotionnellement. Il n'y a pas de code de conduite" et les femmes sont mieux capables d'évoluer "dans ces zones de flou".Elle s'est dite "fière et honorée" de diriger le MI6.