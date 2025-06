Issame Charaï, nouvel entraîneur du KVC Westerloo

Le KVC Westerlo, qui évolue en Pro League belge, a nommé, mardi, le Marocain Issame Charaï nouvel entraîneur principal du club, en remplacement du Belge Timmy Simons.



''La connaissance de Charaï de la compétition nationale et son engagement dans le développement de jeunes talents font de lui un excellent candidat pour la vision et la stratégie à long terme de notre club", a souligné le club sur son site internet.

Charaï, 43 ans, avait mené l'équipe du Maroc des moins de 23 au titre de la Coupe d'Afrique des nations en 2023.



Ensuite, il a occupé le poste d’entraîneur adjoint du Britannique Liam Rosenior à Strasbourg de juillet 2024 à janvier de cette année. Il a rejoint les Glasgow Rangers, fin janvier, en tant qu'adjoint du Belge Philippe Clement, qui a dû quitter les Light Blues un mois plus tard. Charaï est resté aux Rangers sous la houlette de Barry Ferguson.



L'ancien attaquant avait joué notamment en Belgique au Lierse, à Malines et à Saint-Trond, au cours de sa carrière.