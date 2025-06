Sonasid, nouveau partenaire des équipes nationales du Maroc

Sonasid, acteur historique et leader de l’industrie sidérurgique au Maroc depuis plus d’un demi-siècle, a signé un partenariat stratégique pluriannuel avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) pour devenir officiellement partenaire des équipes nationales marocaines de football.



A travers cette alliance, Sonasid accompagne les Lions et Lionnes de l’Atlas dans leurs ambitions sportives nationales et internationales, indique l’entreprise dans un communiqué.

Ce partenariat solide au service du rayonnement national est un engagement fort en faveur de la jeunesse, de la performance et de l’inclusion sociale, relève la même source, ajoutant qu’il marque la rencontre entre la force d’un acteur industriel national stratégique et l’élan unificateur du football, dans une ambition commune de faire rayonner le Maroc, au-delà de ses frontières, par la performance et l’engagement.



Cette alliance repose sur des bases solides et des valeurs communes, à savoir l’esprit d’équipe et le dépassement de soi, piliers de la réussite collective, la rigueur et l’excellence et la fierté d’être au service d’un Maroc résolument tourné vers l’avenir, poursuit le document.



En s’engageant aux côtés des équipes nationales, Sonasid renforce sa mission sociétale consistant à soutenir ses communautés, promouvoir l’accès à l’éducation et encourager l’inclusion en s’appuyant sur la force fédératrice du sport, selon la même source.



«Ce partenariat va bien au-delà d’une simple collaboration. Il réunit deux forces qui font rayonner le Maroc: une industrie qui construit avec passion, innovation et résilience, et des équipes nationales qui fédèrent toute une nation dans la ferveur, la fierté et l’émotion. Il s’agit d’un engagement fort de Sonasid envers la jeunesse et le football, pour porter haut les couleurs du Royaume », a indiqué le directeur général de Sonasid, Ismail Akalay cité dans le communiqué.



Sonasid contribue, depuis sa création, aux grandes évolutions du tissu industriel marocain, note le communiqué, soulignant qu’à travers sa signature « Construire le Maroc », l’entreprise consacre son engagement au service du développement du Royaume, qui se concrétise par sa contribution à des projets d’infrastructure majeurs. Parmi eux, plusieurs stades emblématiques, symboles d’un Maroc en mouvement, qui placent Sonasid au cœur des infrastructures sportives nationales.