Bientôt un hôpital universitaire international au campus de l'UIR

L’Université internationale de Rabat (UIR) a annoncé le lancement sur son campus de la construction d’un hôpital universitaire assurant une "large couverture des disciplines universitaires et un haut niveau de prise en charge".



D’une capacité de 400 lits, l’hôpital couvre l’ensemble des disciplines de médecine, chirurgie et obstétrique, ainsi que des services de pédiatrie, a précisé l’UIR dans un communiqué. Il sera doté d’un équipement de haut niveau et innovant, en mesure de répondre aux évolutions les plus actuelles de la médecine.



Le projet médical, qui a été élaboré pour l’Hôpital universitaire de l’UIR, a mis en avant des orientations stratégiques en tenant compte de plusieurs considérations, a-t-on expliqué de même source, notant que le site doit couvrir l’ensemble des disciplines nécessaires aux impératifs de formation des professionnels de la santé médicaux et paramédicaux à différents niveaux d’expertise.



Il doit couvrir différents champs disciplinaires de spécialités en médecine, a ajouté la même source, faisant savoir que des priorités ont été identifiées en accord avec le ministère de la Santé, en cancérologie (oncopédiatrie, allogreffes et autogreffe), en traumatologie, en cardiologie, en neurochirurgie, en urologie et en biologie médicale avancée.



L’Hôpital universitaire de l’UIR ambitionne de devenir une structure de soins d’excellence assurant des prises en charge pluridisciplinaires, notamment à haute technicité, le développement des compétences et une gestion pertinente des ressources humaines. Il vise, également, le développement de filières de soins efficientes, des parcours patients performants et des prises en charge de qualité grâce à une culture de l’accueil.



Une place importante sera accordée à l’innovation et la recherche, grâce à la présence d’un Centre de recherches en sciences de la santé au sein de l’Université.



L’Hôpital ambitionne, également, d’assurer un accueil dans de bonnes conditions avec une fluidité efficace dans le secteur des urgences, grâce notamment à une flotte d’ambulances de haut niveau, ainsi qu’une prise en charge optimisée de patients en hospitalisation.



L’Hôpital universitaire de l’UIR a été pré-dimensionné pour assurer, dans un premier temps, l’accueil de 150 patients par jour aux urgences, quelque 20.000 séjours en hospitalisation par an et un taux de chirurgie ambulatoire de 50%, avec un peu plus de 12.000 interventions par an. Il devra assurer environ 230.000 consultations par an, s’appuyant aussi sur des centres de consultation secondaires et à proximité des patients.



L’Hôpital universitaire de l’UIR est orienté pour assurer une offre intégrée axée autour d’un plateau technique de recours et de filières de soins critiques spécialisées, avec l’éventail des disciplines nécessaires à la formation, a-t-on conclu de même source.