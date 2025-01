Bernard Quintin : Les relations maroco-belges sont les plus étendues et les plus diversifiées dans la région

Les relations entre la Belgique et le Maroc sont "les plus étendues et les plus diversifiées dans la région", s’est félicité, mercredi à Rabat, le ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles, Bernard Quintin, qui a effectué une visite de travail dans le Royaume les 29 et 30 janvier.



"Nos populations le savent mieux que quiconque, le Maroc et la Belgique sont des alliés historiques. Nous avons évidemment des liens humains très forts", a déclaré M. Quintin lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



La communauté marocaine en Belgique, particulièrement celle établie à Bruxelles, "contribue à la diversité et au métissage de notre société belge", a-t-il ajouté.



Se félicitant de la proximité politique entre les deux pays, le ministre belge a salué "la bonne coopération" en matière de lutte contre l'immigration illégale, de justice et de police.

"La Belgique souhaite évidemment que ce travail conjoint puisse continuer à se renforcer à l'avenir, puisque ces questions seront à coup sûr parmi les priorités du nouveau gouvernement", a indiqué M. Quintin.



"Nous entretenons évidemment avec le Maroc des liens économiques privilégiés", a, par ailleurs, souligné le ministre, notant que "les exportations belges de biens vers le Royaume se sont élevées à environ 1,3 milliard d'euros après les dix premiers mois de 2024, soit une croissance de près de 15% par rapport à la même période de 2023".



Qualifiant de "très positif" ce bond, le chef de la diplomatie belge a fait part de la volonté de son pays de renforcer davantage cette dynamique, affirmant que "les échanges commerciaux doivent être à la hauteur de nos relations humaines et politiques".



Par ailleurs, la Belgique, notamment via ses entités fédérées et ses entreprises, veut être un partenaire de premier plan pour soutenir le développement économique et écologique du Maroc, en contribuant à des projets d'envergure, a-t-il enchaîné.



Dans ce sens, il a souligné la disponibilité et l'expertise des entreprises belges pour contribuer à ces grandes réalisations, relevant que de nombreuses missions économiques thématiques sont déjà prévues dans le Royaume en 2025.