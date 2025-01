Béni Mellal-Khénifra. Plus de 83 mille établissements économiques en activité

Le nombre total des établissements économiques en activité dans la région Béni Mellal-Khénifra se chiffre à 83.999 entités dont 81,1% à but lucratif, selon les résultats de la cartographie des établissements économiques réalisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



La ventilation de ces établissements par secteurs fait ressortir une prédominance des activités commerciales à hauteur de 54,1%, suivies des services 28%, au moment où les secteurs de l’industrie et du BTP concentrent respectivement 14,5% et 3,4% des activités.



Selon les résultats de cette cartographie qui recense les établissements non agricoles, ces entreprises emploient 135,436 employés permanents.

D'après les résultats de la cartographie, 34,2 % de ces établissements à but lucratif ont été créés dans les 4 dernières années.



Le Taux d’accroissement démographique annuel s’établit à 0.02%, entre 2014 et 2024 alors que le taux d’urbanisation dans la région est passé de 49,1% en 2014 à 50,8% en 2024.