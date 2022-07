Baccalauréat 2022: 63% des réclamations ont été traitées

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa, a relevé, lundi, que 63% des réclamations, relatives aux examens du baccalauréat reçues par le ministère, ont été traitées. "Le ministère a reçu environ 190.000 réclamations, dont 63% ont été traitées à ce jour", a précisé M. Benmoussa, qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants portant sur "les conditions et les résultats du baccalauréat de l'année scolaire en cours". Par ailleurs, le ministre a souligné que le nombre des cas de fraude enregistrés lors des examens et des corrections s'élève à plus de 20.000 cas, dont 75% parmi les candidats libres. "La part de ces cas par rapport au nombre d'élèves représente 1% parmi les scolarisés et 13% au sein des candidats libres", a-t-il ajouté. Afin de faire face à ce phénomène, poursuit M. Benmoussa, le ministère a adopté des mesures éducatives, organisationnelles, répressives, ainsi que celles liées à la sensibilisation des candidats. Il s'agit également de l'adoption de procédures unifiées pour contrôler les cas de fraude et la création d'équipes locales, certaines au niveau des établissements scolaires et d'autres au niveau régional. S'agissant des moyens mis en place, le ministre a indiqué qu'environ 1.600 commissions ont été constituées, 24.000 salles d'examen aménagées, et 50.000 personnes chargées de la surveillance, ajoutant qu'environ 40.000 professeurs ont corrigé les 3.500.000 copies d'examen. M. Benmoussa a rappelé les résultats définitifs des épreuves du baccalauréat pour cette année, marqués par la réussite de plus de 273.000 aux sessions normale et de rattrapage, avec un taux de réussite de 79% contre 82% en 2021, notant que la part des filles a atteint 82% des candidates, alors que celle des garçons s'élève à 75%. Quant aux candidats (filles et garçons) en situation de handicap, ayant bénéficié de l'adaptation des épreuves et des conditions de leur déroulement, le ministre a indiqué que le taux de réussite a atteint 80%, tandis que le nombre total des candidats libres ayant décroché le Bac s'élève à plus de 55.000, avec un taux de réussite de 47%, contre 57% en 2021. Le taux de réussite parmi les scolarisés est élevé par rapport aux candidats libres, a-t-il fait noter. Le ministre a tenu à saluer l'implication effective des familles et les efforts du corps d'enseignement pour assurer les conditions adéquates et accompagner les élèves, notant que ces épreuves se sont déroulées dans un climat normal caractérisé par l'adhésion de tous les acteurs.