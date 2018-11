BOTOLA PRO : Le WAC jouera. Pas le Raja

Contre toute attente, René Girard sera sur le banc du Wydad de Casablanca, demain en début d’après-midi (16h30), au moment de recevoir l’étonnant promu, le Youssoufia de Berrechid (3ème), sur la pelouse du Complexe Mohammed V. Il y a une semaine de cela, peu de personnes auraient parié sur la présence du coach français, lors de cette rencontre décalée (2ème journée). Et pour cause, le processus de séparation à l’amiable n’a toujours pas abouti entre le club et le coach français pour des considérations de gros sous certainement. Ce dont on peut être sûr, c’est que sportivement, les Rouge et Blanc, derniers, n’ont d’autre choix que la victoire pour remonter au classement, après être tombés, deux fois de suite, contre l’Olympique de Safi et le Chabab Rif d'Al Hoceima.

Pour sa part, le Raja de Casablanca a réussi à obtenir gain de cause auprès de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), qui a finalement accepté de reporter à une date ultérieure le match des Vert contre l’OCS, prévu initialement, entre les rencontres aller (le 25 novembre) et retour (2 décembre) de la finale de la Coupe de la CAF, contre Vita Club.