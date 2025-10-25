BAD/ASIF: un dialogue stratégique sur le développement du continent

Une délégation du Forum Africain des Investisseurs Souverains (ASIF) a été reçue, récemment à Abidjan, par le nouveau Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Sidi Ould Tah.



Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les fonds souverains africains et l’institution financière continentale, en vue de consolider les synergies au service du développement durable du continent, indique un communiqué d’Ithmar Capital, notant que cette délégation a été menée par le président d'ASIF et Directeur Général d’Ithmar Capital, Obaid Amrane.



Cette rencontre a permis d’explorer les voies et moyens à mettre en place par les deux institutions, principalement les aspects liés à la libération du potentiel des capitaux africains à grande échelle ainsi que le développement d’infrastructures résilientes et durables, piliers stratégiques de la BAD, fait savoir le communiqué, notant que l’ASIF entend promouvoir ces objectifs à travers sa plateforme d’investissement panafricaine, ASIF Investment Platform.



Les concertations de cette visite confirment ainsi le rôle central d’ASIF et des fonds souverains africains dans la concrétisation de projets structurants et durables, porteurs de croissance et d’intégration pour l’Afrique, précise la même source.



Ithmar Capital poursuit ses efforts à l’échelle régionale pour la promotion de la coordination stratégique et la mobilisation des fonds souverains africains dans l’objectif d’accélérer le développement socio-économique du continent, en droite ligne avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



La délégation d’ASIF était composée de représentants de plusieurs fonds souverains africains, notamment le Directeur Général du fonds souverain du Nigeria (NSIA), Aminu Umar Sadiq, le Président du conseil d’administration du fonds souverain de l’Angola (FSDEA), Armando Manuel et le Directeur des Investissements du fonds souverain du Zimbabwe (Mutapa Investment Fund), Simbarashe Chinyemba.



Et de rappeler que la BAD est un partenaire stratégique d’ASIF depuis sa création en 2022. Un protocole d’accord signé alors entre ASIF et la BAD témoignait déjà d’une volonté commune de collaborer dans l’identification et la préparation de projets, la mobilisation de capitaux pour la mise en œuvre de projets et le développement des compétences et expertises.



Lancée en 2022 à Rabat sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ASIF réunit les principaux investisseurs souverains du continent, engagés ensemble en faveur d’une Afrique Résiliente, Inclusive, Durable et Émancipée (RISE Africa).



Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.



Relais stratégique entre les priorités nationales et l’investissement privé, Ithmar agit en tant que tiers de confiance et adopte une logique d’intervention long terme, confortant ainsi une position d’investisseur avisé et patient.