Arrestation de deux individus pour tentative d'homicide volontaire d' un bébé

Les éléments de la police judiciaire au commissariat régional de Sûreté de Tiflet ont interpellé, mercredi, deux individus âgés de 28 et 33 ans, suspectés de tentative d'homicide volontaire d'un bébé.



Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les services de police avaient réagi avec sérieux et grande diligence avec la publication sur les réseaux sociaux d'une photo d'un bébé âgé d'à peine un mois, présentant des hématomes et des ecchymoses au niveau du visage, ce qui a nécessité l'ouverture d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer la véracité de cette affaire et en élucider les circonstances.



Selon les recherches et investigations menées, le bébé a été admis dans un état critique à l'hôpital des enfants de Rabat, suite aux complications consécutives à l'agression dont il a été victime, après que sa mère, qui l'a enfanté dans un cadre extraconjugal, l'a abandonné au domicile familial d'un des prévenus, auteur de l'agression.



Lors de l'intervention pour interpeller le mis en cause, celui-ci a opposé, en compagnie de son acolyte, une résistance farouche aux éléments de la police et menacé de faire exploser une bonbonne de gaz pour empêcher l'opération d'arrestation et agresser les officiers et agents de la police judiciaire, ajoute le communiqué.



Les deux malfrats ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête ordonnée par le parquet compétent afin d'élucider les mobiles et circonstances de ces actes criminels, alors que les services de la Sûreté nationale suivent toujours l'état de santé du bébé et continuent de recueillir les dépositions de sa mère en lien avec cette affaire, conclut la DGSN.