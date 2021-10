Arrestation d' un individu pour menaces de mor

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a réussi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à appréhender, vendredi après-midi, un gardien de ferme (44 ans), pour son implication présumée dans une affaire de menaces de mort et d'incitation à commettre des crimes et délits contre des personnes à travers l'usage des systèmes informatiques.



Le suspect a été interpellé au Douar "Tinkouri" dans la commune d'Ait Amira (province de Biougra) dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sur fond de contenus numériques parvenus à un journaliste de la ville de Salé sur son téléphone portable, qui comprenaient une menace de mort, des abus intentionnels et une incitation explicite à commettre des crimes et délits contre les personnes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Le mis en cause est en cours de transfert au siège de la BNPJ à Casablanca pour les besoins de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de mettre la lumière sur ses motivations et réaliser une expertise technique sur le téléphone ayant servi à commettre ces actes criminels, ajoute la même source.