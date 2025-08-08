Augmenter la taille du texte
Anas El Mahraoui : Les joueurs marocains déterminés à signer un bon résultat contre le Kenya

Vendredi 8 Août 2025

Anas El Mahraoui : Les joueurs marocains déterminés à signer un bon résultat contre le Kenya
Les éléments nationaux sont déterminés à signer un bon résultat lors de leur prochain match contre le Kenya, prévu dimanche, pour le compte de la 2ème  journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), a affirmé, mercredi à Nairobi, le joueur de l’équipe marocaine des locaux, Anas El Mahraoui.

Dans une déclaration à la MAP en marge d’une séance d’entraînement de l’équipe nationale au stade Sacco, El Mahraoui a indiqué que l’effectif est motivé pour poursuivre sur sa note positive après la première victoire contre l’Angola (2-0), ajoutant que «débuter la compétition avec une victoire est toujours bon pour le moral et l'état d'esprit des joueurs et constitue une motivation supplémentaire pour bien gérer le match contre le pays hôte ».

 « Les préparatifs pour le prochain match se déroulent dans les meilleures conditions », s’est-il félicité, précisant que le staff technique et les joueurs ont passé en revue la prestation de l’équipe nationale contre l’Angola, pour examiner les points forts et les lacunes à combler pour le prochain match.

 «Nous ne sentons aucune pression en allant jouer contre le pays hôte par ce que nous abordons chaque match avec un esprit de confiance et de bonne préparation», a-t-il souligné, notant que «chaque match est important et nous respectons chaque adversaire pour faire un bon parcours lors de cette compétition».

Les Lions de l’Atlas affronteront le Kenya, dimanche, sur la pelouse du stade Kasarani à Nairobi.

Nairobi: Mohammed Benmassaoud (MAP)

Tags : Anas El Mahraoui, bon résultat, joueurs marocains, Kenya

