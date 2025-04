Amadou Gallo Fall : Les infrastructures et le soutien des autorités marocaines, facteurs de succès de la Conférence de Kalahari

Les infrastructures dont dispose le Maroc et le soutien des autorités marocaines constituent des facteurs capitaux pour le succès de la Conférence de Kalahari, première étape de la Ligue africaine de basketball (BAL), du 5 au 13 avril à Rabat, a affirmé, samedi, Amadou Gallo Fall, président de la BAL.



Cette édition, organisée en partenariat avec la NBA Africa (NBAA) et la FIBA Afrique, promet d’être un succès, grâce, notamment, à la qualité des infrastructures au Maroc, en termes de salles, d'hôtels, de connexion aérienne et de transport, sans oublier le soutien des autorités marocaines, aussi bien gouvernementales que locales, et l’implication des médias, a souligné M. Fall, lors de la conférence de presse d’ouverture de cette compétition, tenue à Rabat.



En plus de ces infrastructures de classe mondiale, répondant aux standards exigés, les performances des clubs marocains dans les compétitions continentales, comme l’AS Salé et le FUS, ont plaidé en faveur du choix de Rabat pour abriter cette compétition, a fait savoir le responsable.



Il a également souligné l'engouement des férus de basketball marocains, dores et déjà perceptible au niveau de la vente des billets des matches.

Par ailleurs, M. Amadou a relevé que la BAL gagne en rayonnement, à travers la participation de nouvelles équipes, l’augmentation du nombre de pays représentés et une large diffusion télévisée.



Soulignant l’impact de la BAL sur les championnats nationaux et, par là-même, sur les équipes nationales, il a affirmé que cette compétition vise à positionner le basketball comme locomotive de l'économie et à créer des opportunités d'emploi.

De son côté, Clare Akamanzi, directrice générale de la NBAA, partenaire de la BAL, a souligné que le Maroc est un leader économique qui investit dans le sport en Afrique.



Elle a, également, souligné les efforts visant à développer l’industrie sportive en Afrique, mettant en relief l’impact économique de la BAL, notamment en termes de recettes et de postes d'emploi créés.



Pour sa part, Anibal Manave, président de la FIBA Afrique, a indiqué que la BAL est une compétition importante pour l'économie sportive, ajoutant que l’ambition reste le développement de la popularité du basketball, en investissant de nouveaux marchés.

Les derniers JO ont démontré que les équipes africaines sont de plus en plus fortes et que les efforts consentis commencent à donner des résultats, s’est-il réjoui.



La Conférence de Kalahari marque le début de la saison de la Ligue africaine de basketball. Elle sera suivie de la Conférence du Sahara, prévue du 26 avril au 4 mai à Dakar, au Sénégal et de la Conférence du Nil, du 17 au 25 mai à Kigali, au Rwanda.



Les huit meilleures équipes issues des trois conférences s’affronteront lors des play-offs prévus à partir du 6 juin à Pretoria, en Afrique du Sud.