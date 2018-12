Alain Giresse sélectionneur de la Tunisie

L'entraîneur français Alain Giresse, ancien joueur star des années 1970-80, a été nommé jeudi sélectionneur de l'équipe de Tunisie en remplacement de Faouzi Benzarti, a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF).

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Fédération a précisé que le nouvel entraîneur de l'équipe nationale tunisienne avait signé un contrat de 18 mois renouvelable.

Cet ancien international remplace Benzarti, limogé fin octobre après seulement trois mois sur le banc. Ses deux assistants Maher Kanzari et Mourad Okbi avaient assuré l'intérim.

Giresse, 66 ans, a longtemps été un pilier des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France (47 sélections). Comme entraîneur, il a successivement dirigé le Gabon (2006-2010), le Mali (2010-2012) et le Sénégal (2013-2015), avant de retourner au Mali entre 2015 et 2017.

Il a démissionné en septembre 2017, à la suite des mauvais résultats de la sélection lors des qualifications pour le Mondial-2018 en Russie, auquel elle n'a pas participé.

Les Aigles de Carthage se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations cet été, dont l'organisateur n'est pas arrêté après le retrait du Cameroun.

Leur participation à la Coupe du monde en Russie a été jugée décevante par le public tunisien, surtout après une lourde défaite face à la Belgique.

L'équipe de Tunisie a été éliminée au bout de deux matches, comme le Maroc et l'Egypte.