Aitmasri Hafid et Lodder Farah remportent le 16ème Sahara Trail de Zagora

Les athlètes marocain Aitmasri Hafid et allemande Lodder Farah ont remporté la 16ème édition du Sahara Trail, organisée samedi à Zagora à l’initiative de l’Association Chala pour le développement sportif et rural avec la participation de 470 coureurs marocains et étrangers. Aitmasri, dont la victoire au Sahara Trail de Zagora est la deuxième du genre, a parcouru les 52 km de cette épreuve dans un temps de 03h55mn05sec, suivi de ses compatriotes Youssef Romani (04h21mn33sec) et Ahmed El Mezrioui (04h29mn18sec). Chez les dames, l’Allemande Lodder Farah a occupé la première place du podium en réalisant un chrono de 07h01mn58sec, suivie de l’athlète française Barth Emanib (08h07mn06sec). D’une distance de 27 km, la deuxième épreuve de cette compétition a été remportée, dansla catégorie masculine, par l’athlète marocain Rachid El Morabity avec un chrono de 01h50mn55sec, suivi des autres Marocains Aziz Yachou (01h50mn56mn) et Aziz Baghazza (01h50mn56 sec). Dans la catégorie féminine, la première place a été raflée par Raji Aziza (02h26mn01sec), la deuxième par Asma Bouddouar (02h47mn15sec) et la troisième par Amina Mhamed (02h47mn20mn). L’athlète Mourad Filali a remporté l’épreuve de 10 km, troisième niveau de difficulté du Sahara Trail, en réalisant un chrono de 43mn49sec, suivi de Abdellatif Nakhami (44mn10sec) et de Ayoub Chakib (44mn35sec). Chez les dames, l’athlète Hafsa Oukkadou a remporté la première place en réalisant un temps de 01h02mn24sec, suivie d’Ikram Bahmik (01h10mn03sec) et de Laila Oukaddou (01h22mn54sec). Le directeur technique du Sahara Trail deZagora, LahcenAhansal, a relevé que cet événementsportif ambitionne de contribuer à la promotion de ce sport dans le Royaume pour en faire un vecteur de développement économique et social, ainsi que de protection de l’environnement et de sauvegarde de la culture locale. Le parcours de la course est caractérisé par la diversité de ses paysages naturels et la présence de monuments historiques prisés par les touristes marocains et étrangers, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP. Les participants au Sahara Trail de Zagora ont dû faire face à trois niveaux de difficultés dans des épreuves de 52, 27 et 10 km. Selon les organisateurs, le choix de 52 km comme distance de la principale épreuve de ce trail est inspiré du nombre de jours que tardaient les caravanes commerciales pour parcourir la distance entre Zagora et Tombouctou (Mali). Il s’agit d’une illustration du rôle joué par le commerce caravanier dans le rapprochement culturel entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. La course a été organisée en collaboration avec la préfecture de la province de Zagora, ainsi que les Conseils de la ville et de la province.