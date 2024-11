Agressions israéliennes meurtrières dans la bande de Gaza et au Liban

La frappe la plus meurtrière a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Beit Lahia, dans le nord, sur un bâtiment de cinq étages

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dimanche par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, ravagée par plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël, qui a mené de nouveaux raids aériens meurtriers au Liban, notamment sur le centre de Beyrouth.Déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque inédite du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, la guerre à Gaza s'est propagée au Liban, où l'armée israélienne mène d'intenses frappes contre des fiefs du mouvement pro-iranien Hezbollah, qui a ouvert un front contre Israël en soutien au Hamas dès le 8 octobre 2023.Au moins 60 personnes ont été tuées dans des raids israéliens dans le territoire palestinien dimanche, selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.La frappe la plus meurtrière a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Beit Lahia, dans le nord, sur un bâtiment de cinq étages: au moins 34 corps, dont des femmes et des enfants, ont été retirés des décombres et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, a déclaré à l'AFP M. Bassal."Les chances de sauver davantage de blessés (coincés sous les décombres) diminuent", a précisé le porte-parole."Ils (Israël) nous ont lourdement bombardés la nuit dernière, ils ont (...) complètement détruit Beit Lahia", a raconté à l'AFTV Omar Abdel Aal, un Palestinien déplacé de la ville.L'armée israélienne a lancé le 6 octobre une opération terrestre d'envergure dans le nord de Gaza pour, selon elle, empêcher les combattants du Hamas de reconstituer leurs forces. Elle a annoncé dimanche la mort de deux de ses soldats dans le secteur."Des combats se poursuivent dans la région de Beit Lahia", a déclaré l'armée à l'AFP, ajoutant que "plusieurs frappes" avaient été menées "contre des combattants".Vingt-six autres personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans des bombardements dans le sud, à Rafah et Khan Younès, et dans le centre, à Nousseirat et Al-Bureij, a ajouté M. Bassal.Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine ont mené une attaque d'une ampleur sans précédent dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.206 personnes majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les données officielles, incluant les otages tués ou morts en captivité.Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées. Au total, 97 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.En riposte, l'armée israélienne a lancé une campagne de bombardements aériens destructeurs suivis d'une offensive terrestre à Gaza qui ont fait 43.846 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.Parallèlement à son offensive à Gaza, l'armée israélienne combat le Hezbollah au Liban.Dimanche, le mouvement pro-iranien a annoncé la mort, dans une frappe aérienne dans le centre de Beyrouth, de son principal porte-parole, Mohammad Afif.Son "élimination" a été confirmée dans la soirée par l'armée israélienne, qui l'a qualifié de "chef de la propagande" de la milice chiite.Selon le ministère libanais de la Santé, au moins six personnes ont été tuées dimanche dans deux frappes en plein centre de Beyrouth.Un premier bombardement a tué Mohammad Afif à Ras el-Nabaa dans le coeur de la capitale dans la journée dimanche, a indiqué une source de sécurité à l'AFP.Cette frappe a "fait quatre morts, dont une femme, et 14 blessés, dont deux enfants", a indiqué le ministère dans un bilan revu à la hausse.Un second bombardement a eu lieu dimanche soir, sur le quartier commerçant de Mar Elias, faisant deux morts et 13 blessés, selon la même source.Après un an de violences transfrontalières, l'armée israélienne a lancé le 23 septembre une intense campagne de bombardements aériens contre le mouvement islamiste et le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du pays.Israël veut éloigner le Hezbollah des régions frontalières du sud du Liban et faire cesser ses tirs de roquettes qui ont déplacé quelque 60.000 habitants du nord d'Israël.Les écoles de la capitale et ses environs sont fermées lundi et mardi, a annoncé le ministère libanais de l'Education.L'agence de presse libanaise ANI a aussi fait état d'une frappe israélienne "violente" ayant visé le village de Khiam (sud), aux abords duquel le Hezbollah a revendiqué trois attaques contre des soldats israéliens.L'armée israélienne a dit de son côté avoir bombardé la banlieue sud de Beyrouth, située près de l'aéroport international, et le sud du pays, dont la ville millénaire de Tyr.Dans plusieurs villages des environs de cette ville, 11 personnes ont été tuées et 48 autres blessées dans des raids israéliens dimanche, selon le ministère de la Santé.Selon l'armée israélienne, le mouvement islamiste libanais a tiré une vingtaine de projectiles vers la Galilée occidentale et la baie de Haïfa, dans le nord d'Israël. Certains ont été interceptés.Plus de 3.480 personnes ont été tuées au Liban depuis le 8 octobre 2023, selon le ministère de la Santé, la majorité depuis le 23 septembre dernier.