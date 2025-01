Agence de presse italienne : Le Maroc, une référence pour l'UE en matière de gestion migratoire et de lutte antiterroriste

Le Maroc est une "référence" pour l'Union européenne (UE) en matière de gestion des flux migratoires et de lutte contre le terrorisme, qui représentent des défis dans la région euro-méditerranéenne, écrit l'Agence de presse italienne ANSA, soulignant le rôle ''stratégique'' du Royaume qui allie "considérations humanitaires et impératifs de sécurité".



"Le Maroc est une référence pour l'UE en matière de gestion des flux migratoires et de lutte contre le terrorisme (...). Les migrations irrégulières et la lutte anti-terroriste continuent de représenter des défis cruciaux dans la région euro-méditerranéenne, mettant l’accent sur le rôle stratégique de pays comme le Maroc", indique l'agence de presse.



De par sa position géographique en tant que "point de transit des flux migratoires", le Maroc est "un acteur central dans les efforts visant à contenir la migration irrégulière vers l'Europe, combinant considérations humanitaires et impératifs de sécurité", note ANSA.



Après avoir mis en avant le Processus de Rabat, en tant que dialogue régional euro-africain sur la migration et le développement, l'Agence de presse italienne a passé en revue les efforts déployés par le Royaume dans le cadre d'opérations conjointes avec des "partenaires européens" dans le démantèlement de plusieurs organisations criminelles, le sauvetage de migrants irréguliers, ainsi que la mise en échec de plans terroristes visant des pays européens.



Ces résultats consolident "la réputation du Maroc en tant que pilier de la lutte contre le terrorisme mondial", ajoute ANSA, relevant "l'engagement du Royaume à assurer la sécurité régionale".



Pour l'Agence de presse, le double rôle du Royaume en tant que pays de transit et partenaire de sécurité souligne la nécessité de stratégies intégrées qui s'attaquent aux causes profondes des phénomènes migratoires, tout en promouvant la stabilité et le développement sur les deux rives de la Méditerranée.