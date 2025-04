Achraf Hakimi : Une icône du football et de la culture

L'international marocain Achraf Hakimi ne cesse de consolider sa stature de grand joueur incontesté, s’imposant sur le terrain comme "l’un des meilleurs latéraux au monde", et en dehors comme "une icône culturelle", écrit jeudi le portail britannique Footballer Fits (FF).



Spécialisée dans les imbrications entre les mondes du football et de la mode, la publication décrit le Lion de l’Atlas comme un « pilier » du club français de Paris Saint-Germain (PSG), « un leader affirmé incarnant l’excellence, l’humilité et l’inspiration ».



Des qualités que FF attribue à l’éducation du sociétaire du PSG et à l’influence marquante de sa mère, mais aussi à l’expérience qu’il a accumulée au fil de sa carrière. Hakimi, poursuit la même source, a toujours su prendre des risques et se mettre en avant.



Formé au Real Madrid, il s’est fait un nom au Borussia Dortmund (Allemagne) et à l’Inter Milan (Italie) avant de s’imposer au PSG. "Partout où Achraf va, les trophées suivent", résume le portail.



Conscient de son rôle au sein du vestiaire parisien, Hakimi transmet avec conviction les valeurs qui le guident : "En passant par le Real Madrid, j’ai appris l’importance de la discipline, de l’apprentissage auprès des meilleurs et de la volonté de toujours s’améliorer. Aujourd’hui, au PSG, j’essaie de transmettre cette mentalité aux jeunes joueurs : rester humble, travailler dur et ne jamais cesser d’apprendre", explique-t-il.



Depuis ses débuts avec les Lions de l’Atlas à l’âge de 17 ans, Hakimi a mené le Maroc à deux Coupes du monde, trois Coupes d’Afrique et une médaille de bronze olympique en 2024, rappelle le portail. Avec la sélection marocaine, il évoque "un sentiment différent" et nourrit une ambition forte : remporter un trophée qui rendra fiers les Marocains.



Tout au long de son enfance, Hakimi retournait régulièrement dans son pays d’origine pour garder un lien tout le temps renouvelé avec sa culture, un attachement profond, que la publication relève jusque dans le style vestimentaire de la star marocaine.



Leader affirmé de la "vague football x mode", le joueur aux 23 millions de followers apparaît régulièrement en couverture de Vogue, GQ, L’Officiel ou encore Art Basel. Son style traduit une volonté d’expression personnelle et d’expérimentation, tout en demeurant fidèle à sa personnalité et à ses racines, soutient la même source.



Alors qu’il vise de nouveaux trophées avec le PSG et son premier titre avec l’équipe nationale marocaine, la réputation de Hakimi, à la fois grand footballeur et force positive en dehors du terrain, continue de s’affirmer, souligne FF.



Et de conclure que Hakimi est "le porte-drapeau d'une évolution positive de la culture du football grâce à sa détermination à réussir dans tout ce qu'il entreprend, une qualité que peu de gens peuvent imiter".