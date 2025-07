Coupe du Trône de VTT : Bilal Arid et Fatima Zahra Ouardighi sacrés champions

Les coureurs Bilal Arid, du club Ajial Demnat (espoirs) et Fatima Zahra Ouardighi, sociétaire du club Agadir Vélo (seniors) ont remporté le titre de la Coupe du Trône de VTT, au titre de la saison 2025, dimanche à Demnate (province d'Azilal).



Pas moins de 74 coureurs représentant 13 associations sportives de VTT ont concouru dans le cadre de ce cross country olympique, tenu en commémoration du 26ème anniversaire de la Fête du Trône.



Chez les seniors, Youssef Sakin d'Ajial Demnat est monté sur la plus haute marche du podium, devançant Ilyas Kakas du club casablancais de VTT et Zouhair Rahil du TAS Casablanca.

La course seniors et espoirs (U23) a été marquée par la victoire du jeune coureur Bilal Arid (Ajial Demnat) qui a remporté la Coupe du Trône devant Houssam Amar (2è) et Youssef Leghrissi (3è), tous deux sociétaires du club Agadir de VTT.



Chez les dames, Fatima Zahra Ouardighi a eu le dernier mot devant sa coéquipière Fatima Zahra Bouaddi et Chaimae Zakraoui (Ittihad Benslimane de cyclisme).



L'édition 2025 de la Coupe du Trône a été marquée par une brillante participation des coureurs d'Ajial Demnat (ligue régionale Béni Mellal-Khénifra), qui ont remporté plusieurs titres chez les seniors, les U23, les juniors, les cadets, benjamins et minimes (garçons et filles).



La Coupe du Trône de cyclisme sur route (circuit fermé) et de VTT a été organisée les 25 et 26 juillet dans les villes d'Azilal et Demnat par la Fédération Royale marocaine de cyclisme, en coordination avec la ligue régionale Béni Mellal-Khénifra de cyclisme, la wilaya de la région, la préfecture de la province d'Azilal et la commune de Demnat.