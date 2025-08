CHAN-2024 : Le Maroc, un favori très attendu par les prétendants au sacre

Sacrée lors de ses deux dernières participations (2018, 2020), l’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux part avec une étiquette de favori derrière le dos lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2024), coorganisé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie (2 au 30 août).



Ce statut de favori a été conforté par sa première victoire pour son entrée en lice au CHAN face à l’Angola par 2 buts à 0, dimanche au stade Nyayo à Nairobi.



Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a engagé un bon groupe pour disputer cette 8è édition du CHAN avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs du championnat national, à l’instar de la Renaissance de Berkane, le Raja et le Wydad de Casablanca et l’AS FAR.



La présence de joueurs comme l'international Youssef Belammari et le latéral droit Mohamed Moufid, qui a disputé le Mondial des clubs avec le Wydad Casablanca, témoigne de la qualité du groupe et de la volonté de Sektioui de défendre les chances du Maroc pour le titre.



En face, de sérieux prétendants sont à l’affût pour stopper les éléments nationaux dans leur quête d’une troisième étoile, notamment un autre double tenant du titre, la RD Congo, logée avec le Maroc dans le même groupe A et dont le match en phase de poules avec les éléments nationaux sera certainement âprement disputé.



Le Sénégal, tenant du titre, défendra également ses chances pour tenter de revenir avec le trophée à domicile et rééditer l’exploit de la dernière édition, malgré un effectif totalement renouvelé avec des joueurs novices qui disputent pour la première fois le CHAN.



Dans une déclaration à la MAP, la journaliste sportive congolaise, Olga Masangu a indiqué que "le Maroc se présente parmi les favoris de cette édition, mais il doit cohabiter avec un autre double tenant du titre et un sérieux prétendant au sacre au sein du même groupe, qui est la RD Congo".



Selon elle, "si les deux équipes arrivaient à se croiser dans la phase à élimination directe, ça serait un grand match de football que je qualifie de guerre des étoiles car chacune des deux équipes court derrière une troisième étoile", précisant que "même si le Maroc part favori, il doit se méfier des autres sélections qui l’attendent de pied ferme".



"La sélection du Maroc des joueurs locaux doit être plus réaliste sur le terrain et faire en sorte que le résultat puisse suivre", a-t-elle indiqué, précisant que "le fait que Maroc soit très attendu lors de cette édition, les autres équipes se sont préparées en conséquence".



Pour son confrère du Kenya, Vincent Voiyoh, "le Maroc entame cette compétition en tant que grand favori par ce qu’il a remporté le titre à deux reprises", notant que la sélection marocaine a engagé des joueurs de clubs marocains qui ont accumulé une grande expérience sur la scène africaine, à l’instar de la Renaissance de Berkane, sacrée à trois reprises en Coupe de la confédération africaine.



"Je crois que le Maroc est un adversaire coriace et solide qui peut aller loin dans la compétition et c’est évident que les autres équipes vont dérouler un bon jeu pour s’imposer face à lui", analyse-t-il.



Pour le journaliste américain, Lanre Tinuolaji, "le Maroc dispose d’une très bonne équipe pour disputer ce CHAN. Pour s’imposer, je pense que les joueurs locaux doivent avoir la même énergie, la volonté et l’état d’esprit de l’équipe nationale A lors de la Coupe du monde du Qatar, des atouts capables de créer la différence face à de solides adversaires qui visent également le titre".



"J’estime que l’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux n’est pas venue au CHAN juste pour le plaisir de participer, mais pour ramener le titre à domicile", a-t-il relevé, ajoutant que "je suis impatient de voir le Maroc évoluer dans ce championnat par ce que les joueurs ont démontré leur capacité à relever les défis et de revenir dans les moments clés des matchs".

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux est logée dans le groupe A aux côtés du Kenya, pays hôte, l’Angola, la RD Congo et la Zambie.



Nairobi: Par Mohammed Benmassaoud (MAP)



Résultats

Lundi

Groupe C

Niger-Guinée : 0-1

Ouganda-Algérie : 0-3

Programme

Mercredi

Groupe B

15h00 : Burkina Faso-Centrafrique

18h00 : Mauritanie-Tanzanie.