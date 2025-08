Le Royal Golf Dar Es Salam sacré champion de la Coupe du Trône 2025

CHAN 2024



La sélection tanzanienne des joueurs locaux s’est imposée face à son homologue burkinabé sur le score de 2 à 0, en match d’ouverture du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), disputé samedi soir au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salam, pour le compte de la première journée du groupe B.

Les buts des locaux ont été l’œuvre d'Abdul Hamisi Suleiman en transformant un penalty (45+3è) et Mohamed Hussein (71è).

Le pdeuxième match du groupe B devait opposer, dimanche, Madagascar à la Mauritanie.

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN.

Il s’agit de la première édition organisée conjointement par trois pays de l’Afrique de l’Est, à savoir la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.

L’équipe nationale du Maroc évolue dans le groupe A, aux côtés du Kenya, la Zambie, l’Angola et la RD Congo.



Division Excellence de basket



Le FUS de Rabat a remporté le titre de la Division Excellence hommes de basketball, en battant l'AS de Salé sur le score de 64 points à 62, lors du cinquième et dernier match de la finale des play-offs, vendredi à la salle Ibn Yassine à Rabat.

Le club rbati décroche ainsi sa troisième victoire lors de cette finale, après avoir auparavant dominé les deuxième (89 à 87) et troisième matches (75 à 70), contre deux succès pour le club slaoui, vainqueur des premier (79 à 76) et quatrième (74 à 67) matches.

En demi-finales, les Corsaires de Bouregreg avaient éliminé l'Ittihad de Tanger, tandis que les Fussistes avaient composté leur billet au détriment du Maghreb Fès.

Le FUS réalise ainsi le doublé après avoir décroché, début juillet dernier, la Coupe du Trône (2024-2025) aux dépens du même adversaire.