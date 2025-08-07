Paixao ambitionne de "faire quelque chose de très grand" avec l'OM

La nouvelle recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille, le Brésilien Igor Paixao, a annoncé lundi vouloir "faire quelque chose de très grand" avec le club lors de sa présentation officielle.



L'attaquant de 25 ans en provenance de Feyenoord a signé un contrat de cinq ans pour un montant estimé à 35 millions d'euros, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM devant l'attaquant portugais Vitinha (33 M EUR) et Dimitri Payet (30 M EUR).

L'OM "est un club avec beaucoup de ferveur, je suis très content d'être là", s'est réjoui Paixao, lors de sa conférence de presse de présentation. "On va faire quelque chose de très grand, c'est mon objectif", a-t-il ajouté.



Interrogé sur son étiquette de joueur le plus cher de l'OM, Paixao a reconnu que "la responsabilité augmente. Mais c'est la pression du quotidien, ce n'est pas simplement par rapport au montant du transfert, on doit la montrer au club lors des entraînements".



Légèrement blessé, il ne participera pas à la rencontre face à Aston Villa samedi en amical.

"Je suis impatient de revenir avec l'équipe, je veux fouler la pelouse du Vélodrome. Je serai prêt très brièvement", a-t-il assuré.



Sur sa connaissance de la ligue 1, le Brésilien estime que "le championnat français est très difficile, très compétitif".



En joueur de référence à l'OM, Igor Paixao a cité l'international français Franck Ribéry en modèle. "Avec ses dribles, ses buts, Ribéry est un joueur exceptionnel, je vais essayer d'être comme lui, pouvoir marquer l'histoire avec ce club".



Arrivé dans le club néerlandais à l'été 2022, il avait participé au titre national de sa nouvelle équipe en 2023, avant de réaliser une saison 2024/2025 encore plus exceptionnelle (18 buts et 19 passes décisives), couronné par le titre de meilleur joueur de l'année.



"J'ai fait une belle saison, c'est pour cela que je suis ici, je suis fier de moi-même, d'avoir marqué des buts, d'avoir réalisé des passes décisives, je serai heureux de dépasser ces chiffres", a avancé l'attaquant.



Au niveau international, Igor Guilherme Barbosa da Paixao, né le 28 juin 2000, a été appelé pour la première fois sous le maillot de la "Seleçao" en août 2023, avec la sélection olympique.



"Venir à l'OM est un grand pas vers la Seleçao", a-t-il estimé. "Je dois jouer le meilleur football pour avoir l'opportunité de jouer avec l'équipe nationale".