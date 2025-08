CHAN 2024 : Les Lions de l’Atlas visent un triplé historique au CHAN

Auréolée d’un double titre et bardée d’une expérience qui s’étale sur cinq participations, l’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux entame sa sortie au Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2024), co-organisé du 2 au 30 août par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, avec l’ambition de décrocher une troisième étoile historique lors de cette compétition continentale, après celles de 2018 à domicile et 2021 au Cameroun.



Cette ambition est partagée par le sélectionneur national, Tarik Sektioui, qui avait indiqué en conférence de presse de présentation de son effectif pour cette édition, que les joueurs convoqués "évoluent dans des équipes aguerries aux compétitions continentales, comme la Renaissance de Berkane, le Raja et le Wydad de Casablanca et l’AS FAR".



Un effectif rodé aux équipes du continent africain et capable de faire la différence, même s’il a hérité d’un groupe très relevé avec des équipes solides et d’autres qui peuvent jouer les trouble-fêtes.



Première équipe à fouler le sol kényan lundi, cette arrivée anticipée témoigne de la volonté de Sektioui et de son staff technique de mettre toutes les chances de leur côté pour défendre le double titre et constitue une occasion pour mettre au point les derniers ajustements tactiques et physiques pour mener à bien leur sortie africaine.



Double tenant du titre, le Maroc figure parmi les grands favoris de ce CHAN, même s’il va évoluer dans un groupe particulièrement relevé aux côtés du Kenya, l’un des pays hôtes qui vise un premier sacre, la RD Congo, double tenante du titre et sérieux adversaire, l’Angola, finaliste lors de l’édition 2011 au Soudan, et la Zambie, 3è lors de l’édition de 2009 en Côte d’Ivoire.



Menée par Tarik Sektioui, l’artisan de la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la sélection nationale peut compter sur la stabilité de son encadrement technique et la qualité de sa préparation intensive ponctuée par des matchs amicaux disputés contre le Burkina Faso (2-1) et le Tchad (6-0), un bon augure pour ce rendez-vous continental, qui représente une nouvelle opportunité pour le football marocain de briller.



En plus du groupe du Maroc, les 19 équipes en lice pour cette 8è édition du CHAN sont réparties en trois groupes, à savoir la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina et la République centrafricaine qui évolueront dans le groupe B, ainsi que l’Ouganda, le Niger, la Guinée, l’Algérie et l’Afrique du Sud qui forment le groupe C. Le groupe D est composé du Sénégal, du Congo, du Soudan et du Nigeria



Doté d’un prize money de 3,5 millions de dollars au vainqueur, le CHAN 2024 est la première édition organisée conjointement par trois pays de l’Afrique australe.

Elle sera disputée au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salam et au stade Amaan de Zanzibar, en Tanzanie, ainsi qu’au stade national Nyayo et au Centre international des sports Moi au Kenya. Le stade Nelson Mandela à Kampala en Ouganda, accueillera également des matchs du CHAN.



Les Lions de l’Atlas entameront leur campagne lors du CHAN face à l’imprévisible Angola, le 3 août au stade national de Nyayo à Nairobi, dans un match crucial pour poser les bases d’une bonne entame de cette sortie africaine.



Ils croiseront le fer contre le Kenya, dimanche 10 août, avant de faire face à la Zambie, le jeudi 14 août. Pour leur dernier match de la phase de groupes, les éléments nationaux joueront contre la RD Congo, le dimanche 17 août au stade Nyayo de Nairobi.



Nairobi: Par Mohammed Benmassaoud