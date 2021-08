Achoura à l'ère du Covid-19: Les jouets séduisent moins !

"Achoura", événement de portée religieuse et spirituelle très cher aux Marocains qui marque la nuit du 9 au 10 du mois de Moharram,se caractérise cette année par un faible engouement pour les marchés de jouets en raison notamment de la hausse des prix. Fête de l'enfance par excellence, "Achoura" était, avant l'apparition du nouveau coronavirus(Covid-19), considérée comme une haute saison pour ce marché et une importante occasion pour les vendeurs d’instruments de musique. Or, et depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19, l'ambiance de cette fête religieuse qui permet de faire revivre des traditions marocaines ancestrales, n'est plus la même, étant donné que les rituels sont interdits dans le cadre des mesures préventives. L'engouement des citoyens pour l'achat de jouets demeure "très faible" regrette un gérant de magasin de jouets à Casablanca. Cette situation est due en premier lieu à la succession d'événements engendrant des dépenses colossales et qui coïncident aussi avec la saison estivale, explique-t-il. "L'impact de la crise est toujours là", affirme ce vendeur, faisant part également de la hausse des taxes douanières et des prix des matières premières à l'origine des prix élevés de certains jouets. A cet égard, il précise que les prix varient de 130 à 700 dirhams, notant que les jouets les plus demandés actuellement sont les poupées, les voitures de toutes tailles, les pistolets et les trains. De son côté, une cliente accompagnée de ses deux enfants indique que cet événement constitue une occasion incontournable pour faire plaisir à ses petits,regrettant une hausse considérable des prix de jouets. "Achoura est une fête sacrée pour nous.Elle nous offre des moments de joie et de retrouvailles avec la famille pour oublier un peu la crise sanitaire", a-t-elle fait savoir. Par ailleurs, les grandes surfaces consacrent des rayons "Jouets et Enfance" avec des tarifs promotionnels et une large panoplie de jouets pour satisfaire tous les goûts.