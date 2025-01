Abderrahim Chahid : Importance cruciale de la lutte contre l’épidémie à l’approche notamment de l’échéance de l’organisation du Mondial 2030 P

Comme annoncé précédemment, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a organisé, le jeudi 16 janvier 2025 au siège du Parlement à Rabat, en partenariat avec l’Association de lutte contre le Sida (ALCS), une journée d’étude consacrée aux « politiques publiques et initiatives civiles à l’horizon de l’éradication ultime du sida en l’an 2030 ».



Cet évènement, outre le suivi et le contrôle de la gestion des affaires publiques aux niveaux provincial, régional et national, s’inscrit dans le cadre de l’intérêt qu’accorde l’opposition usfpéiste aux questions sociétales et socioéconomiques qui constituent l’essentiel des préoccupations des citoyens.



La journée d’étude, initiée par les députés parlementaires ittihadis, a été marquée par la participation d’un parterre de responsables gouvernementaux, d’experts et de chercheurs universitaires, de même que nombre d’acteurs de la société civile et de représentants d’organisations des droits de l’Homme, nationales et internationales.



Dans son allocution inaugurale, le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, a mis l’accent sur l’importance cruciale du débat animant cette rencontre « au vu des défis qui se dressent devant le Maroc, notamment à l’approche de l’échéance de l’organisation des compétitions de la Coupe du monde de football ».



Le député parlementaire ittihadi a mis en avant l’impératif de renforcer l’engagement parlementaire, gouvernemental et civil en matière de lutte contre le sida, en cohérence avec les objectifs du développement durable et en conformité avec les aspirations internationales à cet égard, tout en soulignant que l’éradication de l’épidémie du sida en l’an 2030 nécessite la mise en œuvre de politiques législatives et sociales optimalement effectives et efficientes.



Par ailleurs, Abderrahim Chahid a ajouté que la lutte contre cette épidémie mondiale ravageuse suppose essentiellement et opportunément, de prime abord, que l’on se déploie face à toutes les formes de stéréotypes et de ségrégation dont pâtissent les personnes atteintes en consolidant l’égalité et l’accès équitable et effectif aux prestations requises des catégories sociales vulnérables, évoquant dans ce sens l’importance du développement des cadres juridique et institutionnel à même de réaliser une avancée concrète dans ce domaine.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale a réitéré la nécessité de venir à bout des stéréotypes, des amalgames et de la ségrégation auxquels sont confrontées au quotidien les personnes atteintes de sida, en particulier les jeunes.

Et d’indiquer que les services du département ministériel de la santé s’activent fréquemment et assidûment dans la multiplication des campagnes de pronostic précoce et l’intégration des catégories ciblées dans les systèmes de la protection sociale tout en veillant à assurer la disponibilité des médicaments et à éviter toute saturation des stocks nécessaires.



Là-dessus, le directeur de la promotion des droits de l’Homme au Conseil national des droits de l’Hommes a, quant à lui, réitéré l’importance du droit à la santé qui est considéré comme l’un des droits constitutionnels que le société est tenue de garantir pour l’ensemble des citoyens et a appelé à l’adoption d’une approche globale mettant les droits de l’Homme au cœur de la stratégie de lutte contre le sida de manière à mettre en place un climat sain et serein à même d’éradiquer cette épidémie dès l’année 2030.



De son côté, le président de l’Association de lutte contre le sida a relevé que cette maladie occasionne des séquelles psychologiques, sociales et économiques pénalisant aussi bien les individus que les sociétés et a appelé à la consolidation des moyens d’accès, pour les personnes atteintes, aux soins requis et à la préservation des stocks des médicaments nécessaires dans un contexte soucieux d’observer le droit à la santé pour tous de même qu’il a mis, à son tour, l’accent sur l’impératif de lutter contre toutes les formes de distinction et de ségrégation, et ce par le biais de politiques et de législations tenant compte des besoins et exigences des catégories concernées.



Cette journée d’étude qui revêt une importance considérable quant à la défense et la promotion du droit fondamental à la santé pour l’ensemble des catégories sociales, en particulier celles pâtissant de la fragilité et de la vulnérabilité économique et matérielle, est intervenue dans le cadre de l’intérêt constant qu’accorde l’Union socialiste des forces populaires, notamment ses Groupes d’opposition aux deux Chambres du Parlement, au bien-être et aux affaires de la santé publique au milieu des préoccupations sociales de la population marocaine.



De ce fait, ce fut l’occasion de débattre du niveau actuel de la lutte contre le sida dans le pays, de même que cela a permis de réévaluer la conjoncture actuelle au milieu de laquelle se déploie la lutte contre le sida et les avancées réalisées sur la voie de l’éradication totale de cette épidémie.



Les participants ont conclu à la nécessité cruciale de la conjugaison des efforts des responsables gouvernementaux, de la société civile et de l’institution parlementaire pour atteindre l’objectif ultime requis dès l’avènement de l’an 2030.



Rachid Meftah