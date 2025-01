AP-UpM: Le Maroc appelle à intensifier les efforts de lutte contre le trafic de migrants

Le Maroc a appelé, lundi à Lanzarote (île de l'archipel des Canaries), à intensifier les efforts pour lutter efficacement contre le trafic de migrants et assurer la sécurité des candidats à l’immigration illégale, et à investir davantage dans les mécanismes de migration légale.



"Il est nécessaire de redoubler d’efforts pour lutter contre les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des migrants et assurer la sécurité des candidats à l’immigration tout au long de leur parcours", a indiqué le vice-président de la Chambre des représentants, Abdelmajid Fassi Fihri, lors d’une réunion des présidents des Parlements du sud de l'Union européenne et de l'Afrique du Nord de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM).



M. Fassi Fihri, qui représentait à cette réunion le président de la Chambre des représentants et vice-président de l'AP-UpM, Rachid Talbi El Alami, a affirmé que le Maroc a intensifié ses efforts pour sécuriser ses frontières, tout en respectant les obligations internationales en matière de protection des migrants, insistant sur l'impératif de renforcer la coopération avec les pays voisins pour lutter contre les réseaux de trafic d’êtres humains Notant que la gestion des migrations "ne peut se résumer à une approche sécuritaire", il a souligné la nécessité d’investir davantage dans les mécanismes de migration légale, en facilitant la mobilité des personnes de manière ordonnée et sécurisée, tout en créant des opportunités pour les jeunes, qui sont les principaux concernés par ces flux migratoires.



M. Fassi Fihri a ajouté que "la gestion des migrations en Méditerranée et dans l'Atlantique ne peut se faire sans une vision partagée et sans des solutions collectives pour faire en sorte que la migration devienne un moteur de développement durable et un facteur de rapprochement entre les nations".



Car, a-t-il précisé, "la migration, lorsqu’elle est bien gérée, peut être un levier de développement, dans la mesure où elle contribue à la création de richesses, au partage de compétences et au rapprochement entre les peuples".



M. Fassi Fihri a également mis en avant ‘’l’approche pragmatique et humaniste’’ adoptée par le Maroc en matière de gestion des flux migratoires, relevant que la politique marocaine d’immigration et d’asile est fondée sur la protection des droits des migrants et la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains.



"L’approche marocaine ne se limite pas à la gestion des flux migratoires, mais oeuvre aussi à renforcer les liens avec les partenaires européens et africains pour construire des partenariats solides, basés sur des projets de développement communs", a-t-il fait observer.



Ces partenariats, a-t-il expliqué, visent à offrir des alternatives économiques aux populations dans les zones de départ, notamment en investissant dans l’éducation, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes, ajoutant que le Maroc a également mis en œuvre une série d’initiatives et de réformes qui visent à régulariser la situation des migrants sur son territoire national et à leur offrir un cadre de vie digne, fondé sur l’inclusion sociale.



Et de rappeler que le Royaume a accueilli, en 2018 à Marrakech, la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, lequel représente ‘’un jalon dans la coopération mondiale en matière de migration et reflète la conviction du Maroc selon laquelle la gestion des migrations doit être collective, humaine, et basée sur des principes de solidarité et de respect des droits humains".