AMMC : Visa sur le prospectus relatif à l'augmentation du capital de "Stellantis" réservée aux salariés

-
En dépit d’une amélioration de l'activité industrielle en juillet 2025 : Les carnets de commandes restent inférieurs à la normale
-
Salé: les cadres réglementaires et les normes mondiales relatifs aux carburants d’aviation durables en débat
-
Marché obligataire primaire (28 août-03 septembre) : Concentration des levées sur la ligne de 2 ans
-
Etablissements de paiement : L'APEP constitue son nouveau bureau pour 2025-2028
-
La préservation de la nature, un atout pour la croissance et l’emploi
L'opération se fera par l'émission d'un maximum de 14.000.000 actions, indique l'AMMC dans un communiqué.
Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales Stellantis Maroc, Sopriam, Italcar, Peugeot Citroen DS Maroc, Peugeot Citroen Automobiles Maroc et PSA Services Maroc.
Le prix de souscription a été fixé à hauteur de 6,52 euros, soit 68,59 dirhams.
Pour sa part, la période de souscription s'étalera au Maroc du 9 au 29 septembre 2025 inclus.