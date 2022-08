ADM rappelle l'interdiction de rouler ou de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a rappelé aux usagers de l'autoroute qu'il est interdit de rouler ou de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU) sauf en cas d'extrême urgence. "Compte tenu du trafic important que connait le réseau autoroutier en cette saison estivale, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) rappelle aux usagers de l'autoroute qu'il est strictement interdit de rouler ou de s'arrêter sur la Bande d’arrêt d'urgence (BAU)sauf en cas d'extrême urgence", indique ADM dans un communiqué. La BAU est utilisée par les équipes d'intervention d'ADM, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, du dépannage et tout autre intervenant sur l'autoroute pour agir en situation d'urgence, explique la même source, notant que toute occupation non justifiée de cette bande pourrait mettre en péril l'assistance à temps d’usagers en détresse et constitue une infraction au Code de la route.