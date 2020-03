A Oujda, la durée d’ouverture des commerces réduite à 12 heures

La commune urbaine d’Oujda a annoncé une série de mesures rentrant dans le sillage des efforts déployés au niveau national et local pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, le président de la commune, Omar Hjira, a rendu publics deux arrêtés relatifs à la fermeture des souks hebdomadaires et à la réduction de la durée d’ouverture des commerces à 12 heures par jour.

La décision provisoire et exceptionnelle de fermeture des souks hebdomadaire relevant du ressort territorial de la commune d’Oujda, explique-t-on, s’inscrit dans le cadre de la mobilisation totale à laquelle ont adhéré toutes les institutions du pays, l’accompagnement de l’état d’urgence sanitaire et l’adoption de l’approche préventive et proactive pour lutter contre le coronavirus et préserver la santé et la sécurité des citoyens.

La mise en application de cette décision, entrée en vigueur à la date de sa signature (21 mars), est confiée aux représentants de l’autorité locale, à la sûreté nationale, à la police administrative et aux services de la commune d’Oujda, chacun en fonction de ses prérogatives respectives. Concernant la réduction de la durée de travail des locaux de commerce, qui sont autorisés à poursuivre leurs activités durant cette période exceptionnelle, le maire de la ville a pris une décision dans laquelle il incite les commerçants à respecter vigoureusement l’horaire d’ouverture et de fermeture, soit de 06H.00 à 18H.00.

Cette décision concerne les pâtisseries et boulangeries, les épiciers, les vendeurs de produits alimentaires, ainsi que de viandes, poissons, médicaments, céréales et légumineuses, fruits et légumes, produits agricoles, produits laitiers, et produits de nettoyage et de désinfection.

Dans un communiqué, la commune a fait savoir que le son de la sirène, utilisée généralement pour annoncer le début et la fin du jeûne, va retentir chaque jour à 18H pour sensibiliser et rappeler aux citoyens la mesure de fermeture des commerces et l’obligation de rentrer chez eux et de ne sortir qu’en cas de nécessité extrême.