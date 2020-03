55 nouveaux cas confirmés au Maroc, 225 au total

Cinquante-cinq nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 225 le nombre total de cas de contamination, a indiqué mercredi M. Hafid Zahri, conseiller en communication du ministre de la Santé.

Le nombre de décès dus au virus s'élève à six et celui des cas guéris à sept, a-t-il précisé dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO.