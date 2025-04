4 millions de tonnes de déchets textiles jetés chaque année au Brésil

Les ménages brésiliens jettent plus de 4 millions de tonnes de déchets textiles par an, selon une étude de S2F Partners, cabinet de conseil stratégique spécialisé dans les solutions intégrées et durables en gestion des déchets et environnement.



En 2023, chaque foyer du pays a ainsi éliminé en moyenne 44 kilos de vêtements et de chaussures, un volume qui reflète l’impact croissant de la fast fashion, un modèle de production favorisant la surconsommation et le gaspillage.



«Contrairement à d'autres secteurs déjà engagés dans la collecte sélective, l’industrie textile doit encore adopter des initiatives en ce sens », a souligné Carlos Silva Filho, associé de S2F Partners et membre du Conseil des Nations unies pour le zéro déchet.



L’étude met en lumière les défis environnementaux posés par ces déchets, dont le temps de décomposition peut varier de cinq ans à plusieurs siècles. En 2023, les résidus textiles, cuirs et caoutchoucs ont représenté 5,6% des déchets totaux du pays, soit 4,6 millions de tonnes.



A l’échelle mondiale, le secteur textile est responsable de 2 à 8% des émissions de gaz à effet de serre et consomme environ 215.000 milliards de litres d’eau par an, soit l’équivalent de 86 millions de piscines olympiques.



«L’ampleur des déchets textiles générés par les ménages doit alerter sur l’urgence d’intégrer des pratiques plus durables dans la production et la consommation, tout en renforçant la régulation publique pour assurer un meilleur recyclage et réemploi », a conclu M. Silva Filho.