L'Office des changes engage une transformation structurante de son organisation

L’Office des changes, en cohérence avec sa stratégie 2025-2029 et en phase avec les mutations de son environnement, a engagé une transformation structurante de son organisation, traduisant une évolution de ses modes d’intervention au regard de ses missions de régulation, de supervision et d’accompagnement des usagers.



Cette réorganisation traduit un repositionnement visant à renforcer l’efficacité, la transparence et la qualité des services rendus, tout en consolidant la performance globale de l’institution, indique un communiqué de l'Office.

Elle se matérialise notamment par l’amélioration de la fluidité des processus et des délais de traitement des dossiers de change au bénéfice d’une plus grande célérité et d’une meilleure qualité de service, à travers la création d’un département dédié à la facilitation et à l’accompagnement des opérateurs.



Il s'agit également de renforcer la relation avec les usagers, en s’appuyant sur l’élévation stratégique des fonctions communication et relations usagers, favorisant une communication plus structurée, une transparence accrue et une expérience usager améliorée, et de mettre en place un contrôle intelligent, fondé sur une approche basée sur l’analyse des risques et soutenu par des outils analytiques modernes, renforçant la supervision et la maîtrise des opérations, rapporte la MAP.



En outre, cette réorganisation vise l’élargissement et la valorisation de l’offre statistique, à travers une organisation repensée de la production des données, garantissant leur fiabilité, leur accessibilité dans des délais maîtrisés, leur conformité aux standards internationaux et leur mobilisation au service de la décision publique et des opérateurs.



Par ailleurs, cette nouvelle organisation s’accompagne de la création de structures spécialisées à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de la gouvernance de la donnée, visant à fiabiliser les flux d’information, à en améliorer l’exploitation, la sécurité et à renforcer leur contribution à la prise de décision, ainsi que de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux standards internationaux et aux exigences réglementaires en vigueur, contribuant au renforcement du dispositif de conformité.



A travers cette transformation, l’Office des changes affirme son positionnement en tant qu’institution moderne, résolument tournée vers la modernisation de ses pratiques, la qualité du service rendu à ses usagers et la contribution au développement économique du Royaume. Le nouvel organigramme reflète la transformation organisationnelle engagée et la répartition structurée des entités au sein de l’institution, conclut le communiqué.

