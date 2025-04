30.000 participants attendus au Marathon international de Rabat

Le comité d’organisation de la 8ème édition du Marathon international de Rabat, prévue le 27 avril courant sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé que l'objectif pour cette édition est de dépasser le nombre de 30.000 participants.



Lors d'une conférence de presse, tenue vendredi à Rabat, les organisateurs ont rappelé que l'édition précédente du Marathon international de Rabat a connu la participation de 29.000 athlètes, notant que l'ambition cette année est d'augmenter le nombre de participants au Marathon et au semi-marathon et d'établir de nouveaux records sportifs.



Ils ont souligné que la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) a pris toutes les mesures pour réussir l'organisation de cette grande manifestation sportive, ajoutant que les nouveaux parcours du marathon, du semi-marathon et de la course de 10 km ont été adoptés par l'Association internationale des marathons et des courses sur route après la mise en place de quelques ajustements techniques sur les points de départ et d'arrivée.



A cette occasion, le secrétaire général de la FRMA, Mohamed Ghizlane, a indiqué que les organisateurs ambitionnent également que le Marathon international de Rabat obtienne le Label élite, notant que le parcours traverse les monuments historiques et les sites emblématiques de la ville de Rabat.



Il a ajouté que cette 8ème édition du Marathon international de Rabat revêt une grande importance parce qu'elle se tiendra avant les championnats du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo, ce qui permettra aux participants de s'arrêter sur leur niveau et de se préparer aux Mondiaux de la meilleure des manières.



Pour sa part, Hakima Benchrifa, directrice de communication de la FRMA, a relevé qu'au-delà de l'aspect sportif, le Marathon international de Rabat constitue une occasion pour découvrir les principaux monuments et sites historiques de la capitale, ainsi que ses atouts naturels.



Elle a poursuivi que le Royaume devient une destination privilégiée pour les plus grands évènements sportifs internationaux, expliquant que le Marathon de Rabat attire de nombreux athlètes de haut niveau à l'échelle internationale aux côtés de champions marocains, dont Mohamed Reda El Aaraby et Mouhcine Outalha, qui prendront part à la 8ème édition.



Pour rappel, le Kényan Robert Kwambai (hommes) et la Marocaine Rahma Tahiri (dames) se sont adjugé la 7ème édition du Marathon international de Rabat, organisée le 24 avril 2024.