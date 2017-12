17 certificats négatifs délivrés à Essaouira en novembre dernier

Le nombre de certificats négatifs délivrés par la Délégation de l’industrie et du commerce d’Essaouira pour la création d’entreprises, s’élève à 17 autorisations durant le mois de novembre dernier, indique un rapport de conjoncture de la délégation.

Selon la nature juridique des entreprises, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) arrivent en tête de liste avec 16 certificats négatifs, soit 94% du total, suivies des personnes physiques (PP), avec 1 certificat négatif (6 %), précise-t-on de même source.

Au cours du mois de novembre dernier, le nombre des immatriculations au registre du commerce au tribunal de 1ère instance d’Essaouira a été de l’ordre de 19, contre 32 immatriculations le mois précédent, lit-on dans le document.

Et d’ajouter que les PP s’accaparent 12 immatriculations, soit 63 % du total, occupant ainsi la première position, suivies des SARL, avec 7 immatriculations (37 %), rapporte la MAP.

S’agissant de la répartition territoriale des certificats négatifs, la ville d’Essaouira arrive en première place, durant cette période, avec 15 certificats négatifs (88 %), suivie des communes rurales de Ounagha, et Talmest, avec 2 certificats négatifs (12 %), précise-t-on de même source.

Par rapport aux secteurs d’activités économiques, il est à signaler que le secteur du commerce vient en premier rang, avec 6 certificats négatifs (35 %), suivi du secteur des services (5 certificats), des BTP, avec 5 certificats négatifs, soit 29 % du total chacun, alors que le secteur du tourisme s’adjuge la dernière position, avec 1 certificat négatif, soit 7 % du total, ajoute la même source.

En termes d’investissements projetés, les autorisations de création d’entreprises accordées durant la même période, peuvent générer un montant de 4,25 millions de dirhams, dont 19 % proviennent des investissements des étrangers, avec 49 emplois projetés contre 46 emplois le mois précédent, laisse savoir la même source.

La Délégation d’industrie et de commerce d’Essaouira indique également que durant la même période, trois marques ont été déposées dans les secteurs des industries agroalimentaires, et du BTP, notant qu’elle a délivré 6 certificats négatifs pour la création d’enseignes commerciales.