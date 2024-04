16ème SIAM : une affluence sans précédent du grand public

La 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui a ouvert ses portes au grand public vendredi, connaît une affluence sans précédent témoignant d'un succès retentissant et confirmant une fois de plus son statut de rendez-vous incontournable de l'échiquier agricole.



Dès les premières heures de la matinée du samedi, une vague incessante de visiteurs se dirige vers le site du Salon situé à la place Sahrij Souani, reflétant l'engouement croissant pour l'agriculture et l'intérêt porté aux innovations et aux tendances qui façonnent l'avenir de ce secteur vital.



Les foules parcourent les allées du SIAM avec un mélange d'intérêt et de fascination. Pour certains, c'est l'occasion de découvrir les dernières innovations technologiques dans le domaine agricole, tandis que pour d'autres, c'est un moment privilégié pour renouer avec les traditions et les savoir-faire ancestraux.



Quant aux enfants, leurs yeux pétillants témoignent de leur émerveillement constant face aux différentes expositions et animations, notamment au pôle élevage, où leur enthousiasme est à son comble.



Offrant un véritable voyage à travers le Maroc, le pôle produits du terroir attire aussi l’attention des visiteurs. Les stands sont animés par un flux constant de personnes, toutes avides de découvrir les trésors cachés des terroirs marocains.



Nouveauté de cette édition, le pôle "Agrodigital" qui regroupe les entreprises opérant dans le développement des solutions et technologies digitales pour le développement des systèmes de production agricole performants connaît aussi une forte affluence, tant de la part des professionnels en quête d'innovation que des particuliers avides de découvertes.



D'autres pôles ornent également cette grande messe internationale de l'agriculture, notamment le pôle "International" qui accueille l'Espagne, pays invité d'honneur, en plus des pôles "Agro alimentaire", "Agro-fourniture", "Machinisme", "Régions" et "Sponsors et institutionnels".



Dans une déclaration à la MAP, le Commissaire par intérim du SIAM, Kamal Hidane, a affirmé que cette édition se déroule de manière extrêmement fluide, répondant ainsi à l'un des principaux objectifs fixés pour cette manifestation.



"Cette année, nous avons observé une nette amélioration en termes d'accessibilité, grâce aux aménagements réalisés au niveau des parkings et des accès, qui ont porté leurs fruits", a-t-il précisé.



Dans ce cadre, M. Hidane a mis l'accent sur l'affluence croissante que connaît le Salon, témoignant de son attractivité grandissante. Il a souligné que le grand public a l'opportunité de visiter les différents pôles, en particulier le "parc zoologique" dédié aux familles, ainsi que le pôle des produits du terroir.



M. Hidane a, par ailleurs, noté que ce salon constitue une véritable source de solutions et de réponses cette année, en réunissant des experts, des leaders et des fournisseurs de solutions digitales et technologiques, ainsi que des solutions en techniques de culture.



Au cours de ces journées du SIAM, les échanges et discussions, tant dans les différents stands d'exposition que lors des conférences scientifiques et techniques, ont mis en lumière ces solutions, tout en mettant l'accent sur le thème central du salon : "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients".



Organisé jusqu'au 28 avril sous le thème "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", le SIAM a connu la participation de près de 70 pays et de 1.500 exposants.



Par Manal ZIANI (MAP)