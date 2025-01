14ème Conférence des ministres arabes de l’Education à Doha : Adoption d'un document de référence pour renforcer l’enseignement inclusif

La 14e Conférence des ministres arabes de l'Éducation a clôturé ses travaux, mardi, par l’adoption d’un document intitulé "l’enseignement inclusif et l’autonomisation des enseignants : une vision stratégique pour l’éducation dans le monde arabe" qui définit les approches pour renforcer l’enseignement inclusif comme pilier essentiel permettant de garantir l’équité et l’égalité des chances.



Ce document, élaboré par l’Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), s'appuie sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment l’objectif 4 visant à garantir une éducation de qualité et inclusive à l'horizon 2030.



Il définit l’objectif de l'enseignement dans la création d’environnements éducatifs inclusifs qui répondent à la diversité des besoins des élèves, y compris ceux en situation de handicap à travers des opportunités équitables de développement académique, social et psychologique.



Le document indique que la philosophie de l’éducation inclusive repose sur l’élimination des obstacles à la participation active des élèves dans des environnements éducatifs unifiés, en insistant sur l’importance de former les enseignants pour réussir cette démarche, à travers des programmes de formation continue innovants qui renforcent leurs compétences pour mieux intégrer les élèves ayant des besoins spécifiques, tout en développant leurs aptitudes numériques pour une utilisation efficace des technologies.



En outre, le document souligne l’importance de tirer profit de la technologie et de ses avancées rapides, en phase avec l’appel du Maroc, formulé par le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, à élaborer une stratégie arabe pour développer l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement.

Dans une allocution lue en son nom par Younes Shimi, secrétaire général du ministère et chef de la délégation marocaine, M. Berrada souligné la nécessité d'ériger l'IA en levier essentiel dans l'éducation, la formation et la recherche scientifique, en promouvant l'accessibilité à cet outil technologique et en renforçant son adaptabilité aux besoins des sociétés arabes.



L'intelligence artificielle, de par son importance, est parmi les domaines les plus essentiels de l’action arabe commune, dans le but d'élaborer une stratégie arabe autour de ses différentes utilisations et son développement futur, a-t-il précisé.



Cette conférence a, également, examiné un ensemble de documents visant à renforcer l'enseignement inclusif, notamment, le modèle arabe de qualité et d’excellence en éducation, le plan de développement de l’éducation dans le monde arabe 2026-2035 et le cadre référentiel arabe pour intégrer l'enseignement des matières artistiques dans l'éducation générale.



Les travaux de cette édition se sont conclus par la "Déclaration de Doha", qui réaffirme l'engagement à développer les systèmes éducatifs arabes pour édifier des sociétés plus justes et prospères.



Cette déclaration inclut des recommandations visant, en particulier, à développer des politiques nationales soutenant l’éducation inclusive, assurer l'intégration de toutes les catégories sociales dans l’éducation, renforcer la formation continue des enseignants, améliorer leurs conditions socio-économiques et investir dans les infrastructures technologiques pour réduire la fracture numérique.



La Déclaration de Doha appelle également à mettre à jour les différents programmes éducatifs pour renforcer les valeurs de citoyenneté, de tolérance, d’appartenance nationale et d’identité arabe, et à développer l’enseignement des matières artistiques pour aiguiser les talents des élèves et stimuler leur créativité.



Le Maroc a été représenté à cet événement par une délégation conduite par le Secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Younes Shimi, et composée de l’inspecteur général chargé des questions pédagogiques au ministère, Fouad Chafiki, du directeur des ressources humaines et de la formation des cadres au ministère et chargé de la gestion de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, et du Secrétaire général par intérim de la Commission nationale pour l'Education, les sciences et la culture, Karim Hamidouche.



Par Abdelkader El Hajjaji (MAP)