SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, donne Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza
L'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia organise le “Village Smart Water”
Commémoration du 72ème anniversaire du soulèvement du 17 août 1953 à Tafoughalt
L’archevêque d’Oviedo. Le pied dans le plat
Nos vœux
Libé
Mercredi 20 Août 2025
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse et de la commémoration du 72èmeanniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, "Libération" présente ses vœux déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l'ensemble des membres de la famille Royale. Nos vœux s'adressent également au peuple marocain
