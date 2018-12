​De grands matchs pour une journée au grand complet

La onzième journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se poursuivra en cette fin de semaine et s’étalera sur quatre jours. Une journée sans report avec des matchs intéressants.

Ainsi, après la rencontre qui devait opposer le FUS au RCA vendredi soir au Complexe sportif Moulay El Hassan, le KACM reçoit la RSB au stade municipal de Berrechid samedi à partir de 15h. Evoluant loin de leurs bases à cause de la fermeture du Grand stade de Marrakech pour travaux de réfection, les hommes de Faouzi Jamal auront la tâche difficile face à un coriace adversaire. Sous pression, un mauvais résultat risquerait d’avoir des conséquences fâcheuses sur le club de la ville ocre.

A 17h, l’OCS accueille l’OCK au stade Al Massira de Safi. Un derby phosphatier qui a toujours tenu ses promesses, d’autant que les locaux occupent la tête du classement et souhaitent poursuivre leur bonhomme de chemin. En face, l’OCK s’est ressaisi depuis quelque temps et un résultat positif motiverait davantage le groupe pour la suite de la compétition.

Pour les rencontres de dimanche, le CAYB reçoit l’IRT à 15h au stade municipal de Berrechid. Les locaux, bien à l’aise sur leur terrain, sont favoris et ils l’ont souvent emporté devant leur public. De l’autre côté, les Tangérois peuvent très bien surprendre leur hôte et trouver le déclic tant attendu.

A Oued Zem, le RCOZ reçoit le Hassania d’Agadir au stade municipal à partir de 17h. Une mission difficile pour les Soussis qui évolueront face à un adversaire difficile à battre chez lui. En somme, un match équilibré entre deux formations qui comptent remporter les trois points pour rester avec les équipes du haut du tableau.

A 17h, le WAC accueille l’AS FAR au Complexe Mohammed V de Casablanca. Un clasico de bonne facture qui a toujours drainé les grandes foules. Les Wydadis partent favoris du fait de leur classement et des derniers résultats enregistrés, mais sous-estimer leur adversaire du jour, qui vient de se séparer de son coach M’Hamed Fakhir, serait une erreur.

Pour ce qui est de lundi, le MCO reçoit le CRA dans le derby de l’Est, tandis que le MAT affrontera à Saniet R’mel le Difaâ d’El Jadida.