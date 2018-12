​Ahmad Ahmad : La CAF s'engage à soutenir le Cameroun pour organiser une prochaine CAN

La Confédération africaine de football (CAF) prend l'engagement de soutenir le Cameroun pour accueillir une prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), après la décision de retirer l'organisation de la CAN 2019 à ce pays, a affirmé, vendredi à Accra, le président de l'instance footballistique continentale, Ahmad Ahmad.

"La CAF s'engage à soutenir le Cameroun, eu égard aux efforts déployés par le gouvernement camerounais pour abriter la CAN 2019", a affirmé M. Ahmad lors d'une conférence de presse, tenue à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF.

La décision de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun aura un impact sur les prochaines CAN, sachant que l'édition 2021 a déjà été attribuée à la Côte d'Ivoire.

Au sujet de la CAN 2019, M. Ahmad a fait savoir que "la CAF chargera un cabinet spécialisé pour préparer le cahier des charges afin de déterminer le pays hôte de la manifestation", notant que certains pays ont déjà fait part de leur volonté d'accueillir cette manifestation.

Et de conclure que la CAF s'engage à annoncer le nom du pays hôte de la CAN 2019 avant la fin de l'année 2018.

Après l'examen du compte rendu des deux dernières visites d’inspection, lors de la réunion du comité exécutif de l’organisation africaine, la CAF a décidé de retirer l'organisation de la CANau Cameroun et d'ouvrir la porte aux candidatures des pays souhaitant l'organiser.