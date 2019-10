Ziyech convoité par le Real

Le Real Madrid veut s’attacher les services de l’international marocain Hakim Ziyech, sociétaire d’Ajax d’Amsterdam, lors du prochain mercato hivernal, souligne, dimanche, le quotidien espagnol spécialisé "Sport".

Après un début de saison catastrophique en Ligue des champions avec une défaite contre le PSG et un nul face aux Belges de Bruges, le Real Madrid envisage de renforcer son milieu de terrain par des joueurs talentueux comme Hakim Ziyech et Van de Beek, ajoute le journal.

Incapable de boucler l’arrivée de Paul Pogba l’été dernier, l’équipe de Zidane cherche des solutions pour trouver des joueurs en mesure de donner un nouveau souffle à un milieu de terrain dominé par Modric et Kroos, explique la publication catalane.

Dans ce sens, "Sport" fait observer que l’international marocain Hakim Ziyech, pressenti pour intégrer les grandes équipes européennes, pourrait évoluer au milieu, mais aussi développer parfaitement son jeu dans les deux côtés.

Ziyech, âgé de 26 ans, est un "joueur très convoité pour le présent et l’avenir grâce notamment à sa polyvalence" et son évolution spectaculaire lors des dernières saisons.

"Son excellente évolution l’année dernière, avec 21 buts et 24 passes décisives en 49 matches, ainsi que son bon départ de saison, avec neuf buts et sept passes décisives, font de Ziyech un choix préférentiel pour le Real Madrid" désireux de redresser un début de saison déplorable en Ligue des champions, fait remarquer "Sport".