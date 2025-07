Beach-volley : Les sélections marocaines remportent le Championnat d’Afrique et accèdent aux Mondiaux

Les équipes marocaines de beach-volley ont brillé dimanche lors du championnat d’Afrique organisé à Martil, en s’emparant de trois titres majeurs, décrochant leur billet pour les Mondiaux en Australie.



Dans la catégorie masculine, l’équipe marocaine "B", composée du duo El Gharouti/Saber, a remporté le titre africain après une finale 100% marocaine face à l’équipe "A", représentée par Elgraoui/Iliyas. Les vainqueurs se sont imposés au terme d’un match disputé en trois sets (17-21, 21-18, 15-10).



Le podium masculin a été complété par l’équipe mozambicaine (Mondlane/Mungoi), qui s’est emparée de la troisième place en battant le Togo (Kotoka/Samani) en deux sets à zéro. Ces quatre équipes masculines ont ainsi validé leur ticket pour les Championnats du monde, prévus en novembre prochain en Australie.



Du côté des dames, le duo Mahassine/Dina, représentant l’équipe féminine "A", a remporté la finale contre le Mozambique (Vanessa/Mucheza) en deux sets serrés (21-15, 23-21). Le Nigeria a pris la troisième place en battant l’Egypte dans le match de classement. Comme chez les hommes, les quatre équipes féminines demi-finalistes sont qualifiées pour le mondial.



La présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, s’est félicitée de ces performances, soulignant que les équipes nationales continuent d’imposer leur domination à l’échelle africaine.



Mme Hajij, également à la tête de la Confédération africaine, a salué les efforts des joueurs, des staffs techniques et administratifs, tout en affirmant que "l’ambition des sélections marocaines grandit, avec l’objectif de représenter dignement le Maroc sur la scène mondiale".



L’entraîneur national, Rachid Bouchdouk, a lui aussi exprimé sa satisfaction. "Nous avons dépassé les objectifs fixés, à savoir conserver le titre masculin et récupérer le titre féminin, absent depuis trois ans. En plus, nous avons décroché la place de vice-champion chez les hommes", a-t-il exprimé.



La compétition, organisée en partenariat entre la Confédération africaine et la Fédération Royale marocaine, a réuni un plateau de haut niveau comprenant 114 duos masculins issus de 27 pays africains, et 88 duos féminins représentant 22 nations.



Par ailleurs, chez les moins de 21 ans, la Namibie a également brillé. Dans la catégorie masculine, le duo des frères Krafft (Namibie "A") a battu le Mozambique (Ednilson/Guvo) en finale, tandis que Namibie "B" (Kesselmann/Biederlack) s’est imposée face à l’Egypte pour la troisième place.



Chez les jeunes filles, le Mozambique a remporté le titre grâce à la victoire du duo Nadia/Verónica face à l’Egypte (Saleh/Ashmawy). Le Sénégal a complété le podium en dominant le Maroc (Imane/Fatimazahra) pour la médaille de bronze.