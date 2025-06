RSB-OCS, acteurs de l’ultime acte de la Coupe du Trône

Le Complexe sportif de Fès sera, dimanche prochain à partir de 19 heures, le théâtre de La finale de la Coupe du Trône de football, édition 2023-2024. Les protagonistes de l’ultime acte de cette prestigieuse épreuve, convoitée par l’ensemble des clubs nationaux, sont la Renaissance Sportive de Berkane et l’Olympique de Safi.



Une belle affiche en perspective qui vaut le détour. Sur le papier, l’équipe berkanie bénéficie des faveurs des pronostics, elle, qui a remporté cette saison le championnat national pour la première fois et la Coupe de la Confédération CAF pour la troisième fois et compte ne pas s’arrêter à mi-chemin. Et pourquoi ne pas donc boucler son exercice en beauté : une victoire en Coupe du Trône. Scénario que la formation mesfiouie tâchera d’avorter et elle est outillée pour atteindre cet objectif et s’adjuger un premier titre majeur sur le plan local.



A rappeler qu’en demi-finale, la RSB s’était qualifiée aux dépens du Moghreb de Tétouan (3-0), alors que l’OCS avait éliminé l’Union de Touarga (1-0).



Qui de la RSB ou de l’OCS décrochera le titre pour succéder au Raja ? Réponse ce dimanche et pourvu que le public des deux camps se déplace en masse.



T.R