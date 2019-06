Yassine Bounou décidé à quitter le FC Gérone

Le gardien de but marocain du FC Gérone, Yassine Bounou, est décidé à quitter, durant le mercato estival, son club actuel, après que celui-ci a été relégué en deuxième division, fait savoir mercredi le journal sportif espagnol As.

Bounou "a déjà informé le club qu'il ne jouerait pas en deuxième division. Il a des offres de la Turquie, de l'Angleterre et d’équipes de La Liga, notamment Leganés. Sa clause libératoire est de cinq millions d'euors. L’international marocain prendra une décision à ce sujet après la prochaine Coupe d'Afrique des nations" prévue en Egypte, précise le journal.

Et d’ajouter que Bounou a été très clair quant au fait que son avenir ne passe pas par une saison supplémentaire à Gérone, mais il n’est pas pressé d’accepter les multiples offres qu’il a reçues, relève la publication, ajoutant que son objectif actuel est de se concentrer sur sa participation au rendez-vous continental. L’international marocain, qui est lié à Gérone par un contrat jusqu'en 2021, est conscient du fait que sa clause libératoire de cinq millions d'euros est abordable, alors que plusieurs clubs ayant contacté Bounou pour lui faire savoir qu'ils sont disposés à la payer, poursuit la même source.

As indique, en outre, que le FC Gérone ne compte pas sur Bounou pour la saison prochaine et cherche depuis quelque temps déjà un remplaçant.

Yassine Bounou avait prolongé en janvier dernier son contrat avec le club espagnol jusqu'au 30 juin 2021.

Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l'Atlas a joué pour l’équipe réserve de l'Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016.