Wenger n'est pas une option pour le Bayern

Le Bayern Munich a refusé une offre d'Arsène Wenger de prendre le poste vacant d'entraîneur, a indiqué le club jeudi à l'agence sportive SID (filiale de l'AFP), confirmant une information du quotidien Bild.

"Arsène Wenger a appelé Karl-Heinz Rummenigge (président du directoire du Bayern, ndlr) mercredi après-midi pour lui faire part de son intérêt pour le poste d'entraîneur", indique le Bayern.

"Le FC Bayern apprécie Arsène Wenger pour son travail comme entraîneur à Arsenal, mais il n'est pas une option comme entraîneur du FC Bayern Munich", poursuit le club.

Le porte-parole contacté par SID n'a pas précisé les raisons de ce refus.

Depuis le limogeage de Niko Kovac dimanche pour mauvais résultats, l'équipe a été prise en main par son ex-adjoint Hans-Dieter Flick, et les dirigeants se sont mis en quête d'un nouvel entraîneur.

Le nom de l'Alsacien de 70 ans était celui qui revenait le plus souvent depuis deux jours pour succéder à Kovac.

Mercredi soir, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, avait cependant refusé de commenter la rumeur. "Nous (les dirigeants du club) nous sommes mis d'accord, nous n'allons commenter aucun des bruits qui circulent dans la presse", avait-il déclaré, interrogé quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des champions contre l'Olympiakos, remportée 2-0 par son équipe.

Massimiliano Allegri et Jose Mourinho sont deux autres entraîneurs de renom actuellement sans club dont les noms ont été évoqués ces derniers jours.

Le Bayern peut aussi miser sur un entraîneur actuellement sous contrat, mais uniquement à partir de la saison prochaine. Le coach de l'Ajax Erik ten Hag et du Paris SG Thomas Tuchel sont les plus cités par les experts proches du club.