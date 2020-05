Webinaires sportifs : Raccourcir les distances et enrichir les compétences

Garder la forme et conserver une bonne condition physique pendant le confinement est un véritable casse-tête pour les sportifs de haut niveau. En l’absence de matériels adéquats et de liens avec leurs coaches, les athlètes ont failli vivre un véritable cauchemar. Failli seulement. Car fort heureusement que Zoom existe, auraient-ils joyeusement rappelé. En effet, l’appli venue tout droit de Californie est devenueune référence mondiale au moment d'organiser des visioconférences et des réunions en ligne en toute simplicité.Téléchargée plus de 100 millions de fois à travers le monde, Zoom a permis de retrouver une certaine normalité. Les sportifs de haut niveau ont ainsi pu rétablir le lien brisé avec leurs entraîneurs. Mais pas que.

Le confinement jumelé à l’application Zoom « ont été bénéfiques en termes de formation et de réseautage», nous assure Mohammed Marrakchi. Cet ancien international espoir marocain de basket à 5, aujourd’hui formateur en Basket 3x3, considère les Webinaires (contraction de Web et séminaire)comme une façon de renouer avec l’idéal des formations accélérées grâce à l’esprit de partage des invités. L’entraîneur de l’Entente sportive Basket de Villeneuve-d'Ascq - Lille Métropole est venu garnir une liste depersonnes conviées, disposées sans retenue à partager leurs expériences et connaissances dans le cadre du Webinaire « Les échanges du Webinaire » organisé par Mohammed Marrakchi tous les soirs à 21h (heure marocaine) sur Zoom.

Une solution pour des formations à distance

« Au départ, c’était un moyen de garder le contact avec nos étudiants et nos partenaires», avance l’intervenant et tuteur pédagogique pour les masters “Sport Management et communication par le sport’’ à la fac des sports de Nancy. Et de poursuivre : « Puis nous avons également invitédes experts». Une aubaine pour l’ensemble des participants. Ils se comptent en plusieurs dizaines et sont originaires à 70% du Maroc. Les 30% restants sont répartis entre pas moins de 12 pays africains.

Le Webinaire initié par Marrakchi a donc permis de raccourcir les distances et enrichir les compétences. D’autant que les invités et leurs bonnes paroles étaient inaccessibles auparavant pour leur auditoire actuel. « En temps normal, il est difficile de rencontrer les experts que nous avons invités car ils sont souvent très occupés, en déplacement ou sur les terrains d’entraînement. Mais grâce au confinement cela a été possible. Aucun n’a refusé ni hésité au momentd’accepter notre invitation », assure Mohammed Marrakchi.

Jusqu’à présent, l’expérience a été couronnée de succès. Sur la chaîne YouTube, les enregistrements et autres extraits publiés ne passent pas inaperçus à l’instar du Webinaire consacré au basket 3x3, en réunissant plusieurs professeurs d’éducation physique. En plus d’avoir convaincu les plus réticents quant à l’intérêt de développer la pratique de la discipline olympique qu’est le Basket 3x3 en milieu scolaire. « On a créé un collectif ‘’Coach Basket Africain’’ avec le directeur technique de la fédération mauritanienne de basket. Il donnera certainement naissance à une association », espère notre interlocuteur.

En tout cas, « les échanges du Webinaire » représentent une formidable opportunité pour toute personne gravitant autour de la sphère sportive qu’elle soit professionnelle ou amateur.En plus d’être axés sur la préparation physique, l’intérêt de l’assistance vidéo ou l’importance des assistants coach, les dirigeants y ont également trouvé leur compte, en traitant la professionnalisationd’un club que ce soit au niveau « du marketing, de l’administratif, ou du relationnel», avance Mohammed Marakchi tout en rappelant qu’il croit dur comme fer dans le fait que les Webinnaires pourraient constituer une solution pour des formations à distance.

Garder le contact avec ses joueurs

C’est justement ce qui a poussé Khalid Dahmani, coach des U-19 à l’Etoile de la jeunesse sportive de Casablanca de s’y consacrer.« J’ai découvert l’application Zoom il y a quelques semaines grâce à une formation sur les événements sportifs internationaux organisés», nous raconte-t-il. Puis d’ajouter : « J’ai fait un essai avec des collègues pour l’apprivoiser avant de l’utiliser pour une réunion avec mon équipe des U-19 ». Pour Dahmani, cette découverte s’est avérée cruciale. « Je leur ai donné des conseils afin de programmer un macrocycle d’entretien physique pendant le confinement ». Une façon de les responsabiliser :« Je voulais qu’ils deviennent autonomes. Qu’ils puissent créer leur propre programme d’entraînement et surtout qu’ils comprennent l’intérêt de chaque exercice et son apport pendant les matchs. C’était une réunion extrêmement enrichissante. Je compte prochainement leur parler de nutrition».

La nutrition fut d’ailleurs le sujet central de l’un des nombreux Webinaires Zoom auxquels Khalid Dahmani a assisté, ponctué par l’intervention de Salah Eddine Haddou, docteur nutritionniste et membre du staff du Hassania d’Agadir. « Le partage d’expériences est tellement enrichissant», se réjouit Khalid. Ils pensent aussi à Izane Mustapha. Ex-joueur du Raja de Casablanca, détenteur du diplôme UEFA A en Angleterre et au Pays de Galles, il est ambassadeur pour Manchester City dans divers continents après avoir passé près de six années au sein du rival, Manchester United. Vous imaginez bien que son intervention en rapport avec les philosophies de jeu des deux clubs de Manchester a été un grand moment.

Après avoir goûté aux bienfaits des Webinaires, Khalid Dahmani ne compte pas s’arrêter là. « Post-confinement, nous avons décidé de poursuivre les webinaires au moins une fois par semaine», indique-t-il avec bonheur. Et ce n’est pas tout. « Désormais, je compte également utiliser Zoom à la veille des matchs pour communiquer avec mes joueurs. Etsurtout m’assurer qu’ils ne vont pas rentrer chez eux tard le soir », conclut-il en se marrant.