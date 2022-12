Walid Regragui: L'homme qui a mis les Lions de l’Atlas sur la voie du succès

Nommé entraîneur de l’équipe nationale de football fin août 2022, Walid Regragui a eu besoin d’une poignée de matches seulement pour mettre les Lions de l’Atlas sur la voie du succès, ne tardant guère à honorer les attentes placées en lui par le peuple marocain, en menant ses troupes aux huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.



Regragui (47 ans) n’a pas peur des défis et il les relève haut la main à chaque fois. Après avoir triomphé en club avec le Wydad de Casablanca à l’échelle nationale et continentale, c’est sur le plan international qu’il brille désormais à la tête de l’équipe du Maroc.



Depuis qu’il a pris les rênes de la sélection nationale, il n’a eu de cesse de susciter l’admiration des observateurs et des supporters. Au Qatar, il a fait parler son savoir-faire et a montré toutes ses qualités de grand entraineur.



Fin tacticien, l’ancien international marocain est d’abord un meneur d’hommes qui sait motiver ses troupes et tirer le meilleur de son équipe.



Dès son arrivée sur le banc des Lions de l’Atlas, une ambiance saine et bon enfant règne au sein du groupe, qui se montre plus solidaire et plus soudé que jamais.



Entretenant une bonne relation avec ses joueurs, Regragui sait être à l’écoute de ses poulains et trouver les bons mots pour les réconforter et booster chez eux le désir d’excellence. Il leur accorde également toute la confiance nécessaire pour qu’ils puissent exprimer au mieux leur potentiel sur le terrain.



Le sélectionneur national sait gérer son groupe et il le démontre à chaque match. Valorisés par leur entraineur, les joueurs le lui rendent bien, faisant preuve depuis le début de la Coupe du monde d’un bon état d’esprit et d’une combativité remarquable pour honorer le maillot national.



Au fur et à mesure, des liens privilégiés basés sur la communication, la confiance et la bonne entente se sont tissés entre Regragui est ses joueurs, pour le plus grand bonheur des supporters marocains qui voient d’un bon œil la nouvelle ambiance au sein du groupe marocain.



Connaissant par cœur les caractéristiques techniques de ses joueurs et leurs potentialités, Regragui a tout le mérite de savoir pousser ses joueurs à se montrer sous leur meilleur jour et les aider à progresser et briller.



Outre ses qualités de leadership et de gestion de l’effectif, l’entraineur des Lions de l’Atlas se démarque par des qualités tactiques et par des choix de coaching qui s’avèrent souvent payants.



Au Mondial qatari, il s’est illustré, en prenant l’ascendant tactique sur des entraîneurs de renommée mondiale comme Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, ou encore Zlatko Dalić, le coach de la Croatie.



Son intelligence réside aussi dans sa capacité à savoir s’adapter à toutes les circonstances. Walid Regragui a ainsi confirmé qu’il peut faire les bons choix tactiques au bon moment et à adapter son plan de jeu à celui proposé par l’équipe adverse et aux défis physiques et techniques imposés lors de chaque rencontre.



Prônant la rigueur et la discipline tactique, il a su imprimer son style de coaching à l’équipe nationale en peu de temps, faisant adhérer tous les joueurs à sa philosophie de jeu.

Au-delà d’avoir une bonne expertise technique et tactique, Regragui s’est démarqué sur le banc des Lions de l’Atlas par le supplément d’âme qu’il a insufflé à son groupe et par la culture de la gagne qu’il lui a inculquée pour rééditer l’exploit de 1986 au Mexique, rendant fier l'ensemble du peuple marocain.



Par Afaf Razouki