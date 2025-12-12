Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Walid Regragui : Je me suis basé sur des critères objectifs dans le choix des joueurs

Samedi 13 Décembre 2025

Walid Regragui : Je me suis basé sur des critères objectifs dans le choix des joueurs
Autres articles
Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que le choix des joueurs de l’équipe nationale qui prendront part à la CAN au Maroc est basé sur des critères objectifs.

"Les choix du staff" prennent en considération des critères "strictement objectifs", en l'occurrence la cohésion du groupe, la maîtrise du système de jeu, la dynamique du vestiaire et les exigences du haut niveau, tout en tenant compte de "la forme du moment", a précisé Regragui dans une déclaration publiée, jeudi soir, sur les réseaux sociaux de la FRMF.

«Cette sélection est le fruit d'un travail de réflexion mené depuis plus d’un an et demi", a mis en avant le coach national, faisant noter que "la liste idéale n’existe pas".

Concernant Hamza Igamane, Walid Regragui a assumé le "risque calculé" de l’intégrer dans la liste des réservistes avec Youssef Belammari, estimant que "la durée de son indisponibilité pourrait évoluer favorablement".

"Belamri, pour sa part, restera en club et pourra être appelé en renfort si nécessaire", a-t-il dit.
Par ailleurs, Walid Regragui a tenu à expliquer l'absence inhabituelle de la conférence de presse pour l’annonce de la liste des joueurs retenus.

"C'est une décision personnelle. L'essentiel, à ce stade, est de présenter la liste définitive et de se projeter immédiatement sur le rassemblement prévu dans les prochains jours", a-t-il dit, exprimant l’espoir que cette sélection soit en mesure de signer un parcours réussi et remporter le titre continental.

Libé

Lu 16 fois

Tags : choix des joueurs, critères objectifs, Walid Regragui

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication