Walid Regragui : Je me suis basé sur des critères objectifs dans le choix des joueurs

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que le choix des joueurs de l’équipe nationale qui prendront part à la CAN au Maroc est basé sur des critères objectifs.



"Les choix du staff" prennent en considération des critères "strictement objectifs", en l'occurrence la cohésion du groupe, la maîtrise du système de jeu, la dynamique du vestiaire et les exigences du haut niveau, tout en tenant compte de "la forme du moment", a précisé Regragui dans une déclaration publiée, jeudi soir, sur les réseaux sociaux de la FRMF.



«Cette sélection est le fruit d'un travail de réflexion mené depuis plus d’un an et demi", a mis en avant le coach national, faisant noter que "la liste idéale n’existe pas".



Concernant Hamza Igamane, Walid Regragui a assumé le "risque calculé" de l’intégrer dans la liste des réservistes avec Youssef Belammari, estimant que "la durée de son indisponibilité pourrait évoluer favorablement".



"Belamri, pour sa part, restera en club et pourra être appelé en renfort si nécessaire", a-t-il dit.

Par ailleurs, Walid Regragui a tenu à expliquer l'absence inhabituelle de la conférence de presse pour l’annonce de la liste des joueurs retenus.



"C'est une décision personnelle. L'essentiel, à ce stade, est de présenter la liste définitive et de se projeter immédiatement sur le rassemblement prévu dans les prochains jours", a-t-il dit, exprimant l’espoir que cette sélection soit en mesure de signer un parcours réussi et remporter le titre continental.