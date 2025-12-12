Augmenter la taille du texte
L’EN A' se qualifie au dernier carré de la Coupe arabe

Tarik Sektioui : Les difficultés n’ont pas découragé les joueurs pour faire un bon match contre la Syrie

Samedi 13 Décembre 2025

L’équipe nationale du Maroc A’ de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue syrienne sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale, disputé jeudi au stade international Khalifa à Doha.

Le but de la victoire des Lions de l’Atlas a été l’œuvre de Walid Azaro à la 79e minute de jeu.
L’équipe du Maroc a été réduite à dix après l’expulsion de Mohamed Moufid (90+1e).
Le sélectionneur national, Tarik Sektioui, a affirmé que les difficultés qui ont accompagné la participation de l’équipe nationale à la Coupe arabe n’ont pas découragé les joueurs pour faire un bon match et battre la Syrie.

S’exprimant en conférence de presse d’après-match, Sektioui a souligné que l'équipe nationale a atteint son objectif principal en remportant la rencontre malgré les blessures et les absences, ajoutant que la compétition est devenue de plus en plus difficile et compétitive à mesure que les phases finales approchent.

Le coach a fait remarquer que «l'équipe adverse a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire par rapport à l'équipe nationale, mais les joueurs ont bien géré le déroulement du match et saisi l'opportunité pour prendre l’avantage».

Il a noté que les joueurs font preuve de responsabilité, d’abnégation et d'esprit combatif pour réaliser un résultat positif à l’issue de chaque match, relevant que l’absence de certains joueurs a privé l'équipe nationale de solutions créatives, notamment en matière d'animation offensive.

Les joueurs nationaux ont exercé une forte pression sur les joueurs syriens et les ont contraints à commettre de nombreuses erreurs dans la récupération du ballon, a-t-il poursuivi, estimant que son effectif a exploité les espaces au milieu du terrain et sur les flancs, notamment en seconde période.
Revenant sur l’état de santé de Tarik Tissoudali, Sektioui a affirmé qu’il n’est pas préoccupant et que le joueur sera présent avec l’équipe nationale lors du prochain match.

A noter que l’équipe saoudienne s’est qualifiée également pour les demi-finales en battant son homologue palestinienne par 2 buts à 1, match disputé jeudi au stade de Lusail à Doha.
Feras Albrikan a ouvert le score pour l’Arabie saoudite à la 58e minute de jeu en transformant un penalty, avant que Oday Dabbagh n’égalise (64e). Mohamed Kanno a signé le but de la qualification dans les prolongations (115e).

L’Arabie saoudite croisera le fer en demi-finale avec le vainqueur du match qui devait opposer, vendredi, la Jordanie à l’Irak, alors que le Maroc affrontera le vainqueur du match Algérie-Emirats Arabes Unis.

Libé

Tags : Coupe arabe, dernier carré, EN, joueurs, Syrie, Tarik Sektioui

