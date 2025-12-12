La mascotte "Assad", symbole d’une fierté nationale et une célébration du foot africain

Les mascottes ont suscité, au fil des éditions des Coupes d’Afrique des nations (CAN) de football, l’intérêt des férus du ballon rond africain, tellement leur révélation est devenue un moment très suivi et un rituel de la compétition phare du continent.



La mascotte officielle de la CAN Maroc-2025 "Assad", dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité local d’organisation (LOC), est un symbole vibrant de la fierté africaine et de la passion du football. Bien que la CAN soit la deuxième plus ancienne compétition continentale dans le monde après la Copa America, la première mascotte de la compétition n’est apparue qu’en 1992 lors de l’édition organisée au Sénégal.



Il va sans dire que les mascottes de la CAN jouent un rôle essentiel dans la promotion et la célébration du football africain. Leur design créatif et leur symbolisme culturel en font des éléments incontournables de chaque édition du tournoi, et contribuent à renforcer le lien entre les supporters, les équipes et les pays participants. L’identité visuelle d’Assad repose sur un lion amical et juvénile, dont les traits expressifs et la personnalité énergique reflètent la chaleur, la créativité et la diversité de l’Afrique. Sa palette de couleurs et son style global s’intègrent parfaitement à l’identité de la CAN Maroc 2025, garantissant une image de tournoi cohérente, moderne et dynamique.



Inspiré du lion de l’Atlas, l’un des symboles nationaux les plus emblématiques du Maroc, figure à la fois fédératrice et puissante à l’échelle du continent africain, Assad incarne la force, la fierté et l’authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique. La CAN-2025 promet d'être un événement haut en couleur et en émotion. Sa mascotte officielle incarnera, sans aucun doute, l'esprit de la compétition.



En tant qu’ambassadeur du tournoi, Assad symbolise l’enthousiasme, la ferveur et l’énergie qui font la grandeur de la plus prestigieuse compétition de football du continent. Il occupera aussi un rôle clé dans la création d’un lien émotionnel durable avec les publics et dans la mobilisation de toutes les générations, en particulier les enfants et les familles, qui constituent le cœur de la culture du football africain et de son futur. Présent au cœur des stades, des fan zones et des événements communautaires, Assad sera l’un des principaux vecteurs d’animation auprès des supporters. Il accompagnera les actions de marketing et de promotion et dynamisera les contenus numériques et les expériences interactives.



Assad s’inscrit résolument dans la vision à long terme du football africain. Il continuera d’accompagner les programmes de développement des jeunes et du football de base de la CAF, les initiatives scolaires et communautaires, ainsi que les futures formes de narration numérique.