La liste définitive du Onze national pour la CAN 2025 : Sans surprises

La liste définitive de l’équipe du Maroc, publiée jeudi par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’a pas réservé de grandes surprises, sauf la mise de l’attaquant Hamza Igamane sur la liste de réserve pour blessure.



L’absence éventuelle d’Igamane, qui fait les beaux jours de la formation française de Lille cette saison, est un coup dur pour la ligne offensive des Lions de l’Atlas. « Hamza est touché aux adducteurs depuis la réception de l’Olympique Marseille vendredi dernier. C’est une blessure qui est souvent aléatoire, ce qui fait que c’est difficile de donner une durée précise de son absence", avait affirmé son entraîneur à Lille Bruno Genesio.



Walid Regragui a convoqué ainsi les joueurs ayant disputé les derniers matches amicaux et officiels des Lions de l’Atlas, mais surtout le vétéran Roman Saïs, appelé à prêter main forte à la défense marocaine, aux côtés de Nayef Aguerd, qui revient également de blessure.



Si les gardiens de but Yassine Bounou et Mounir El Kajoui font logiquement partie de cette liste, la convocation de Mehdi Lahrar confirme la montée en puissance du portier du Raja de Casablanca.



De son côté, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui se rétablit d’une blessure, court après le temps afin d’être présent dès le coup d’envoi de la compétition continentale, prévue du 21 décembre au 18 janvier. La liste se distingue également par la convocation du latéral gauche du PSV Eindhoven, Anass Salah-Eddine, auteur de prestations remarquables avec le club néerlandais, notamment en Ligue des champions.



Quant à la ligne médiane des Lions de l’Atlas, les cadors seront tous présents, à l’image de Sofiane Amrabat, Azzeddine Ounahi ou encore Ismael Saibari, tandis que les espoirs du public marocain seront sur les épaules de huit attaquants, appelés à écrire l’histoire lors de cette CAN. Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.



Ci-après la liste des joueurs convoqués :



- Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca) -



Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Jawad El Yamiq (Al-Najma/Arabie Saoudite), Romain Saïss (Al-Sadd/Qatar), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Nayef Aguerd (Marseille/France), Adam Masina (Torino/Italie), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Pays-Bas).



- Milieux de terrain : Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Real Betis/Espagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Azeddine Ounahi (Girona/Espagne)



- Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbache/Turquie), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Soufiane Rahimi (Al Ain FC/Emirats arabes unis), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne).



Réservistes : Youssef Belamri (Raja Casablanca), Hamza Igamane (Lille/France).

